Vaibhav Lakshmi Raja Yoga: దీపావళి రోజే వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం.. 3 రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్..
భారతీయులు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ 20వ తేదీన వస్తోంది.
భారతీయులు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ 20వ తేదీన వస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో ఈ పండుగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈసారి దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కొన్ని గ్రహాల కదలికలు జరగబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ పండుగ మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకోబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం: శుక్ర గ్రహం అక్టోబర్ 9న కన్యా రాశిలోకి సంచారం చేయగా, ఇదే సమయంలో చంద్రుడు కూడా ఆ రాశిలో సంచరిస్తారు. దీని ఫలితంగా ఎంతో శక్తివంతమైన వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలియజేస్తున్నారు. దీపావళి రోజున శుక్ర గ్రహంతో పాటు చంద్రుడు కలయిక జరపడం ఈ రాజయోగానికి మరింత బలాన్నిస్తుంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండి, ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ లక్ష్మీ రాజయోగం వల్ల శుభప్రదం పొందే రాశులు:
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ దీపావళి పండుగ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీ రాజయోగం వల్ల ఉద్యోగాల పరంగా మంచి పదోన్నతులు (Promotions) లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. గతంతో పోలిస్తే ఆర్థికంగా మరింత బలపడతారు.
మేష రాశి: లక్ష్మీ రాజయోగం ప్రభావం దీపావళి రోజు నుంచి మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. గతంలో ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పెద్ద మొత్తంలో ధనాన్ని పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, వృత్తిపరమైన పనుల్లో పురోగతి, పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
మరొక శుభప్రదమైన రాశి (సాధారణ జ్యోతిష్య సారాంశం): ఈ దీపావళికి ముందు నుంచే వీరికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించి, ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం, సంతోషం పెరుగుతాయి. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం విశిష్టత: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. గౌరవం, సమాజంలో మంచి పేరు పొందుతారు. జీవితంలో అన్ని రంగాల్లో పురోగతి కలుగుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.