Trigrahi Yog 2026: ఫిబ్రవరిలో అద్భుతం.. కుంభరాశిలో మూడు గ్రహాల కలయిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక రాజభోగాలే!
Trigrahi Yog 2026: ఫిబ్రవరిలో కుంభరాశిలో సూర్య, బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల త్రిగ్రాహి రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో మేషం, వృషభం, మిథునం సహా 5 రాశుల వారికి పట్టనున్న అదృష్టం మరియు ఆర్థిక లాభాల పూర్తి వివరాలు.
Trigrahi Yog 2026: ఫిబ్రవరి నెల ఆకాశంలో గ్రహ గతులలో భారీ మార్పులకు వేదిక కానుంది. గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు, బుద్ధి కారకుడు బుధుడు, సుఖ సంతోషాల ప్రదాత శుక్రుడు.. ఈ మూడు ప్రధాన గ్రహాలు ఒకేసారి కుంభరాశిలో కొలువుదీరనున్నాయి. ఈ అరుదైన కలయిక వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'త్రిగ్రాహి యోగం' ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం ఒక్కసారిగా మలుపు తిరగనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అదృష్టం వరించబోయే రాశులు ఇవే:
1. మేష రాశి (Aries): ఈ రాజయోగం మేష రాశి వారికి ఆదాయ పరంగా అద్భుతమైన మార్పులను తెస్తుంది. ఊహించని మార్గాల నుంచి ధనలాభం కలుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.
2. వృషభ రాశి (Taurus): ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
3. మిథున రాశి (Gemini): మిథున రాశి వారికి ఫిబ్రవరి నెల అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. కొత్త ఆస్తుల కొనుగోలు ద్వారా లాభాలు పొందుతారు. విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
4. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius): వ్యాపారస్తులకు ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా రిటర్న్స్ అందుతాయి.
5. కుంభ రాశి (Aquarius): ఈ త్రిగ్రాహి యోగం కుంభ రాశిలోనే ఏర్పడుతుండటంతో వీరికి విశేష లాభాలు కలగనున్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు ఇనుమడిస్తాయి. ప్రేమ మరియు వైవాహిక జీవితం సుఖసంతోషాలతో నిండిపోతుంది.
మొత్తానికి, ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడే ఈ త్రిగ్రాహి రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందనున్నారు.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని hmtv న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.