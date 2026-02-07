  • Menu
Trigrahi Raja Yogam: కుంభరాశిలో అరుదైన 'త్రిగ్రహి రాజయోగం': 100 ఏళ్ల తర్వాత ఈ 3 రాశులకు మహర్దశ.. మీ రాశి ఉందా?

Highlights

Trigrahi Raja Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి మాసం గ్రహ సంచారాల దృష్ట్యా అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.

Trigrahi Raja Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి మాసం గ్రహ సంచారాల దృష్ట్యా అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 13న కుంభరాశిలో అత్యంత శక్తివంతమైన 'త్రిగ్రహి రాజయోగం' (Trigrahi Raja Yogam) ఏర్పడబోతోంది. సుమారు 100 ఏళ్ల తర్వాత మూడు ప్రధాన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవనుండటంతో కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు ఒక్కసారిగా మారిపోనున్నాయి.

ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు ఇప్పటికే కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అదే రాశిలో ఇప్పటికే రాహువు సంచరిస్తున్నాడు. కాగా, ఫిబ్రవరి 13న సూర్యుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో సూర్య, శుక్ర, రాహువుల కలయికతో ఈ అరుదైన యోగం సిద్ధించనుంది. దీని ప్రభావం వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారు ఊహించని ధనలాభాన్ని, అద్భుత విజయాలను అందుకోబోతున్నారు.

అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే:

1. మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల విపరీతమైన రాజయోగం పడుతుంది.

ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని విధంగా మెరుగుపడుతుంది.

పూర్వీకుల ఆస్తుల వివాదాలు తొలగి, భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి.

విద్యార్థులకు విదేశీ విద్య అభ్యసించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం.

2. ధనుస్సు రాశి: త్రిగ్రహి యోగం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం రెట్టింపు అవుతాయి.

కొత్త వాహనాలు లేదా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.

బంగారం, వెండి ఆభరణాల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం.

ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు, వేతనాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. సోదరుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.

3. మకర రాశి: మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ సమయం 'గోల్డెన్ పీరియడ్' అని చెప్పవచ్చు.

గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి.

కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అదృష్టం తోడవుతుంది.

దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా కోర్టు కేసుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక ఫిబ్రవరి 13 తర్వాత ఈ మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. hmtv న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

