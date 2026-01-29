Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026 గురువారం – పంచాంగ వివరాలతో
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగ, ఆర్థిక, కుటుంబ ఫలితాలు, పంచాంగ వివరాలతో.
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు (29 జనవరి 2026, గురువారం) జ్యోతిష్యుల అంచనాల ప్రకారం వివిధ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను సూచిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ, ఆర్థిక, కుటుంబ సంబంధిత విషయాల్లో జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
🔹 మేష రాశి
శత్రువర్గం నుంచి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని భావించినా, ధైర్యం మరియు చాకచక్యంతో వాటిని అధిగమించే శక్తి మీలో ఉంటుంది. అనవసర వాదనలు, అపోహలు మనశ్శాంతిని భంగం చేసే అవకాశం ఉండటంతో మాటల విషయంలో సంయమనం అవసరం.
🔹 వృషభ రాశి
దైవానుగ్రహంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. గతంలో చేసిన కొన్ని అంచనాలు వాస్తవికతకు దూరంగా ఉన్నట్టు ఇప్పుడు మీకే అర్థమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
🔹 మిథున రాశి
ముఖ్యమైన పత్రాలు, ఫైళ్ల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. చిన్న పొరపాటు కూడా ఆలస్యానికి లేదా అపార్థాలకు దారి తీసే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
🔹 కర్కాటక రాశి
హితులు, శ్రేయోభిలాషులు, పెద్దలను కలుసుకుని కీలక విషయాలపై చర్చలు సాగిస్తారు. వారి సలహాలు భవిష్యత్ నిర్ణయాలకు దోహదపడతాయి.
🔹 సింహ రాశి
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం అవుతాయి. ఇంటర్వ్యూలు, అపాయింట్మెంట్లు లేదా కొత్త అవకాశాల కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి.
🔹 కన్యా రాశి
కుటుంబ విషయాలకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. పనిబారం వల్ల కుటుంబానికి సమయం కేటాయించలేకపోవచ్చు.
🔹 తులా రాశి
ఉన్నతాధికారులతో వ్యవహరించే సమయంలో ఓర్పు అవసరం. తొందరపాటు మాటల వల్ల అపార్థాలు ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి.
🔹 వృశ్చిక రాశి
సన్నిహితుల నుంచి ఆశించినంత ఆర్థిక సహాయం లభించకపోయినా, కొంత మద్దతు అందుతుంది. పరిస్థితిని వాస్తవబద్ధంగా అర్థం చేసుకోవడం మంచిది.
🔹 ధనుస్సు రాశి
ఇంట్లో శుభకార్యాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. వివాహం, గృహప్రవేశం వంటి శుభ సందర్భాల ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుంటాయి.
🔹 మకర రాశి
విదేశాల్లో ఉన్న సన్నిహితుల నుంచి క్షేమ సమాచారం అందుతుంది. వారి సందేశాలు మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాయి.
🔹 కుంభ రాశి
పురాతన వస్తువులు, అరుదైన సేకరణలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కళాత్మక లేదా చారిత్రక విలువ ఉన్న వస్తువులను సేకరించే అవకాశం ఉంది.
🔹 మీన రాశి
స్త్రీల ద్వారా ధనలాభం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు ఇప్పుడు ఫలితం దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
పంచాంగ వివరాలు:
తేది: 29-01-2026, గురువారం
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
మాసం: మాఘమాసం
తిథి: శుక్లపక్షం శ్రావణ కార్తె ఏకాదశి (మ. 1.55)
నక్షత్రం: రోహిణి (ఉ.7.30 వరకు)
వర్జ్యం: రా.10.54 – 1.50
రాహుకాలం: మ.1.30 – 3.00
శుభముహూర్తం: ఉ.5.00 – 5.45