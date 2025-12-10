  • Menu
డిసెంబర్ 10, 2025 తెలుగు పంచాంగం: బుధవారం శుభ సమయాలు, అమృతకాలం, వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం

Highlights

డిసెంబర్ 10, 2025 బుధవారం పంచాంగం — తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం, అమృతకాలం, వర్జ్యం వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. కార్తీక మాసం, కృష్ణపక్షం పంచాంగం.

2025 డిసెంబర్ 10, బుధవారం నాటి పూర్తి తెలుగు పంచాంగ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఈ రోజు ఏ తిథి? ఏ నక్షత్రం? శుభ సమయాలు, రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం, అమృత కాలం వంటి అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారం ఒక్కచోట.

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగం ఐదు ప్రధాన భాగాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది — తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, వారం. రోజువారీ శుభ–అశుభ సమయాలను నిర్ణయించడంలో ఇవి కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి.

డిసెంబర్ 10, 2025 పంచాంగం (బుధవారం)

  • నామ సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు
  • అయనం: దక్షిణాయనం
  • ఋతువు: శరదృతువు
  • మాసం: కార్తీక మాసం
  • పక్షం: కృష్ణపక్షం
  • వారం: బుధవారం

తిథి

షష్టి – మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు

తరువాత సప్తమి

నక్షత్రం

మఖ – రాత్రి 2:46 వరకు

తరువాత పుబ్బ

యోగం

వైధృతి – మధ్యాహ్నం 12:41 వరకు

కరణం

వనిజ – మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు

విష్టి (భద్ర) – రాత్రి 1:49 వరకు

శుభ సమయాలు

అమృత కాలం

రాత్రి 12:17 నుండి 1:55 వరకు

అశుభ సమయాలు

వర్జ్యం

మధ్యాహ్నం 2:33 నుండి సాయంత్రం 4:10 వరకు

దుర్ముహూర్తం

ఉదయం 11:46 నుండి 12:30 వరకు

రాహు కాలం

మధ్యాహ్నం 12:08 నుండి 1:31 వరకు

యమగండం

ఉదయం 8:01 నుండి 9:24 వరకు

