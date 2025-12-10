డిసెంబర్ 10, 2025 తెలుగు పంచాంగం: బుధవారం శుభ సమయాలు, అమృతకాలం, వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం
డిసెంబర్ 10, 2025 బుధవారం పంచాంగం — తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం, అమృతకాలం, వర్జ్యం వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. కార్తీక మాసం, కృష్ణపక్షం పంచాంగం.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగం ఐదు ప్రధాన భాగాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది — తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, వారం. రోజువారీ శుభ–అశుభ సమయాలను నిర్ణయించడంలో ఇవి కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి.
డిసెంబర్ 10, 2025 పంచాంగం (బుధవారం)
- నామ సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు
- అయనం: దక్షిణాయనం
- ఋతువు: శరదృతువు
- మాసం: కార్తీక మాసం
- పక్షం: కృష్ణపక్షం
- వారం: బుధవారం
తిథి
షష్టి – మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు
తరువాత సప్తమి
నక్షత్రం
మఖ – రాత్రి 2:46 వరకు
తరువాత పుబ్బ
యోగం
వైధృతి – మధ్యాహ్నం 12:41 వరకు
కరణం
వనిజ – మధ్యాహ్నం 1:52 వరకు
విష్టి (భద్ర) – రాత్రి 1:49 వరకు
శుభ సమయాలు
అమృత కాలం
రాత్రి 12:17 నుండి 1:55 వరకు
అశుభ సమయాలు
వర్జ్యం
మధ్యాహ్నం 2:33 నుండి సాయంత్రం 4:10 వరకు
దుర్ముహూర్తం
ఉదయం 11:46 నుండి 12:30 వరకు
రాహు కాలం
మధ్యాహ్నం 12:08 నుండి 1:31 వరకు
యమగండం
ఉదయం 8:01 నుండి 9:24 వరకు