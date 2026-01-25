  • Menu
Sun Transit: ఫిబ్రవరిలో సూర్యుడి 'త్రివిధ' సంచారం.. ఆ 4 రాశులకు స్వర్ణయుగమే.. ధన వర్షం కురవడం ఖాయం!

Highlights

Sun Transit: ఫిబ్రవరిలో సూర్యుడి త్రివిధ సంచారం! ధనిష్ఠ, కుంభ రాశి, శతభిషా నక్షత్రాల్లో సూర్యుడి మార్పు వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది.

Sun Transit: వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్య భగవానుడు ఫిబ్రవరి నెలలో అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించబోతున్నాడు. కేవలం ఒకే నెలలో మూడు సార్లు తన స్థానాలను మార్చుకోవడం ద్వారా ద్వాదశ రాశులపై తన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాడు.

సూర్యుడి గమన మార్పులు ఇవే:

ఫిబ్రవరి 6: ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.

ఫిబ్రవరి 13: మకర రాశి నుంచి కుంభ రాశిలోకి సంచారం (సూర్య సంక్రాంతి).

ఫిబ్రవరి 19: శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.

ఈ గ్రహ గతుల మార్పు వల్ల ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించడమే కాకుండా, ఆర్థికంగా అపారమైన లాభాలు కలగనున్నాయి. ఆ రాశుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

అదృష్ట రాశులు - ఫలితాలు:

1. మేష రాశి (Aries)

మేష రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

వృత్తి: ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు (Promotions) లభించే అవకాశం ఉంది.

ఆర్థికం: పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి.

రాజకీయం: రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి ఉన్నత పదవులు దక్కుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది.

2. సింహం (Leo)

సూర్యుడు ఈ రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల వీరికి రెట్టింపు లాభాలు చేకూరుతాయి.

వ్యక్తిత్వం: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, సమాజంలో ప్రజాదరణ లభిస్తుంది.

ఆస్తి: కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.

పనులు: పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

3. ధనస్సు (Sagittarius)

వీరికి ఆదాయ మార్గాలు మూడు రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ధనం: మొండి బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

గౌరవం: సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

వ్యాపారం: కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి.

4. కుంభ రాశి (Aquarius)

ఫిబ్రవరి 13న సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి స్వర్ణయుగం మొదలవుతుంది.

నిర్ణయాలు: మీ నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం.

భాగస్వామ్యం: వ్యాపార భాగస్వాములతో ఉన్న విభేదాలు తొలగి, సంబంధాలు బలపడతాయి. భవిష్యత్తు కోసం చేసే ప్రణాళికలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి అందించబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

