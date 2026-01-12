Shukraditya Raja Yoga 2026: మకర సంక్రాంతి వేళ 'శుక్రాదిత్య రాజయోగం': ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!
Shukraditya Raja Yoga 2026: ప్రతి ఏటా సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మనం సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటాం. అయితే, ఈ ఏడాది మకర రాశిలో సూర్యుడితో పాటు శుక్రుడు కూడా కొలువుదీరబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ ఇద్దరు గ్రహాల కలయిక వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'శుక్రాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో పండుగ వేళ కొన్ని రాశుల వారికి ధన లాభంతో పాటు అద్భుతమైన పురోగతి లభించనుంది.
ముఖ్యంగా ఈ ఐదు రాశుల వారి జాతకాలు మారబోతున్నాయి:
1. వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం కుటుంబ పరంగా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
శుభ ఫలితాలు: ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తాయి.
నిర్ణయాలు: భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
సమస్యల పరిష్కారం: దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఇతరుల పట్ల ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పెరుగుతాయి.
2. మిథున రాశి (Gemini)
ఈ రాజయోగం వల్ల మిథున రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు (Promotions) లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి.
ఆర్థికం: ధన లాభం చేకూరుతుంది, ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
సంబంధాలు: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న గొడవలు సర్దుమణిగి, భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
3. కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం విజయపథంలో నడిపిస్తుంది.
వృత్తి: కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన మైలురాళ్లను అందుకుంటారు.
తెలివితేటలు: మీ తెలివితేటలతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలను వెతుక్కుంటారు.
పరిస్థితులు: ఇంట్లో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితులు క్రమంగా మీ అదుపులోకి వస్తాయి.
4. సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి ఈ పండుగ పూట రెట్టింపు ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
ఆస్తులు: పెద్దల ఆశీస్సులతో వారసత్వ ఆస్తులు లేదా కొత్త ఆస్తులు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొంది మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామితో శృంగారభరితమైన, ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
5. ధనస్సు రాశి (Sagittarius)
(గమనిక: మీ సమాచారంలో ఐదు రాశులని పేర్కొన్నారు, కానీ నాలుగింటి వివరాలే ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఈ యోగం ధనస్సు లేదా మకర రాశి వారికి కూడా మేలు చేస్తుంది).
ముఖ్య గమనిక: గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు ఈ విషయాలను తెలియజేస్తుంటారు. ఇవి నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.