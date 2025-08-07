Lakshmi Narayana Yogam: 70 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం..
Lakshmi Narayana Yogam: జ్యోతిషశాస్త్ర ప్రకారం, గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి సంచరిస్తూ ఉండటం వల్ల జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ ఆగస్టు నెలలో శుక్రుడు (ఆగస్టు 21న) మరియు బుధుడు (ఆగస్టు 11న) కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ గ్రహాల సంచారంతో కలిగే లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కొన్ని రాశులపై శుభప్రభావాన్ని చూపనుంది. ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి ఇది బంపర్ అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ యోగం వలన వృశ్చిక రాశి వారికి సుదూర ప్రయాణాలు జరగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయాణాలు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా మీకు అనేక లాభాలను తీసుకురావచ్చు. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల సహకారంతో మీ పని సులభంగా పూర్తవుతుంది.
కర్కాటక రాశి
మీ రాశిలోనే శుక్రుడు మరియు బుధుడు సంచరించడంతో, అదృష్టం మీ వెంటే ఉండబోతుంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్లుగా ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయాన్ని చవిచూస్తారు. కళా, సాహిత్య రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది అత్యుత్తమ సమయం.
మకర రాశి
ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కొన్న సమస్యలకు ఈ యోగం పరిష్కార మార్గాలను చూపిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభించనుంది.
మేష రాశి
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. మనసులోని కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. భూమి లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అనుకూల సమయం. కుటుంబంలో శాంతి, ఆనందం నెలకొంటుంది.
కన్య రాశి
ఈ యోగం కన్యా రాశి వారికి సకల కార్యాలలో విజయం ఇస్తుంది. మీ ప్రతిభను చాటుకునే అనుకూల సమయం ఇది. ఇంట్లో ధనం పెరుగుతుంది. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సారాంశంగా చెప్పాలంటే, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఈ ఐదు రాశుల వారికి అద్భుత అవకాశాలు, అభివృద్ధి, సంతోషాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.
గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం, పండితులు, జ్యోతిష్య గ్రంథాలు, మత విశ్వాసాల ప్రాతిపదిక ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. hmtv దీనిని ఆమోదించడం లేదు.