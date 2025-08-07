Rakhi Gifts: రాఖీ పండుగ రోజు ఈ బహుమతులు అస్సలు ఇవ్వొద్దు!
Raksha Bandhan 2025 Gifts: హిందూ ధర్మంలో మహిళలను మహాలక్ష్మిగా భావించడం ఓ పవిత్ర సంప్రదాయం. ఆ ధార్మిక దృష్టితో రాఖీ పండుగను సోదరి–సోదరుల అనుబంధానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సంవత్సరం రాఖీ పౌర్ణమి ఆగస్టు 9న జరగనుంది. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా చెల్లెలు లేదా అక్క రాఖీ కట్టిన తర్వాత సోదరులు ఆమెకు బహుమతులు ఇవ్వడం పరంపరగా వస్తోంది.
కానీ హిందూ సంప్రదాయాలను ప్రకారం రాఖీ పండుగ రోజున కొన్ని రకాల బహుమతులు ఇవ్వకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవ్వకూడని బహుమతులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. గాజు (గ్లాస్) తో తయారైన వస్తువులు
రాఖీ రోజు గాజుతో తయారైన వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వడం శుభంగా భావించరు. గాజు సులభంగా పగిలిపోతుంది. ఈ అస్తిరత (unstability) అనుబంధానికి హానికరంగా మారుతుందనే భావన హిందూ సంప్రదాయంలో ఉంది. ప్రేమతో ఇచ్చే బహుమతి తుడిచిపెట్టుకుపోతే సంబంధానికి చెడు సూచనగా పరిగణిస్తారు.
2. పెర్ఫ్యూమ్స్
పెర్ఫ్యూమ్ ను బహుమతిగా ఇవ్వడం చాలా మందికి సాధారణమైన విషయంగా కనిపించవచ్చు. కానీ దీని వాసన కొందరికి అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. పైగా, ఇది కొంతవరకు ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షించవచ్చన్న విశ్వాసం కూడా ఉంది. కొన్ని పెర్ఫ్యూమ్స్ వాసన వల్ల చర్మ సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే రాఖీ రోజున పెర్ఫ్యూమ్స్ ఇవ్వడం మంచిది కాదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
3. స్మార్ట్ వాచ్లు
ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెండ్గా మారిన స్మార్ట్ వాచ్లు ఎంతో మంది ఇష్టపడుతున్నా, శాస్త్రపరంగా వాటిని బహుమతిగా ఇవ్వడం మంచిదికాదనే అభిప్రాయం ఉంది. క్షణాల ప్రవాహాన్ని సూచించే గడియారాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా సంబంధంలో ఆటుపోట్లు వస్తాయనే నమ్మకం ఉంది. గడియారం ఆగిపోతే బంధం పై ప్రభావం పడతుందన్నది జనాభిప్రాయం.
4. నలుపు రంగు వస్తువులు
హిందూ సంప్రదాయాల్లో నలుపు రంగును శనిదేవునికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ఇది ఆశుభానికి సంకేతంగా చెబుతారు. శుభ సందర్భాల్లో నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించకూడదు అన్న నమ్మకంతో, రాఖీ పౌర్ణమి రోజున కూడా నలుపు రంగు వస్తువులు, దుస్తులు సోదరీమణులకు బహుమతిగా ఇవ్వకపోవడమే శ్రేయస్కరం.
రాఖీ పండుగ అనేది ప్రేమ, అనుబంధం, శ్రద్ధకు ప్రతీక. ఈ పవిత్ర బంధంలో మంచి శుభఫలితాల కోసం, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ రీత్యా సరైన బహుమతులు ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇలాంటప్పుడు అభిమానం కంటే ఆచారం ముందు ఉంటే, బంధం మరింత బలపడుతుంది.