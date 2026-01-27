  • Menu
Rahu Budha Samyogam 2026:18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గ్రహ కూటమి: కుంభ రాశిలో రాహు-బుధ సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!

Rahu Budha Samyogam 2026:18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గ్రహ కూటమి: కుంభ రాశిలో రాహు-బుధ సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!
Highlights

Rahu Budha Samyogam 2026: కుంభ రాశిలో రాహువు, బుధ గ్రహాల అరుదైన కలయిక. 18 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ మహా సంయోగం వల్ల మిథునం, కుంభం, మేష రాశుల వారికి ధన యోగం పట్టునుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Rahu And Mercury Conjunction Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. తాజాగా, దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన ఖగోళ సంఘటన జరగబోతోంది. రాహువు మరియు బుధ గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవబోతున్నాయి.

కుంభ రాశిలో 'మహా సంయోగం'

ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో రాహువు, బుధ గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు మరియు బుధుడి కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగనున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో ఆయా రాశుల వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులేవో ఇప్పుడు చూద్దాం..

1. మిథున రాశి (Gemini)

రాహు, బుధ గ్రహాల సంయోగం వల్ల మిథున రాశి వారి జాతకం పూర్తిగా మారిపోనుంది.

ఆర్థిక లాభం: గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా భారీ మొత్తంలో ధన లాభం పొందుతారు.

వ్యాపారం: పెద్దపెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. పెట్టుబడిదారుల నుంచి మీకు విశేష సహకారం అందుతుంది.

స్టాక్ మార్కెట్: షేర్ మార్కెట్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్.

2. కుంభ రాశి (Aquarius)

ఈ గ్రహాల కలయిక మీ సొంత రాశిలోనే జరుగుతుండటంతో మీకు విపరీతమైన లాభాలు కలగనున్నాయి.

ఆగిపోయిన పనులు: గతంలో మధ్యలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

పొదుపు: ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం నగదును పొదుపు చేయగలుగుతారు.

సంతోషం: కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఇష్టమైన వారితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

3. మేష రాశి (Aries)

మేష రాశి వారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది.

రికవరీ: ఎక్కడైనా మీ డబ్బులు చిక్కుకుపోయి ఉంటే అవి తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి.

వ్యాపార వృద్ధి: వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం లాభసాటిగా ఉంటుంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు కలిసి వస్తాయి.

గౌరవం: సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది, పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని hmtv న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.

