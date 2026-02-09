  • Menu
Chandra Gochar 2026: జాగ్రత్త! ఫిబ్రవరి 10 నుంచి ఈ రాశుల వారికి గడ్డుకాలం.. వృశ్చికంలో చంద్రుని సంచారంతో ధన నష్ట సూచన

Highlights

Chandra Gochar 2026: గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితంపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనఃకారకుడిగా, శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు.

Chandra Gochar 2026: గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితంపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనఃకారకుడిగా, శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, జాతకంలో చంద్రుని స్థానం అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఆరోగ్య భంగం, ఆర్థిక నష్టాలు తప్పవని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ రాత్రి చంద్రుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సంచారం కారణంగా ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఆ రాశులు ఇవే.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

1. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):

ధనుస్సు రాశి వారికి పన్నెండవ ఇంట్లో చంద్రుని సంచారం జరగనుంది. దీనివల్ల పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

ప్రభావం: మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ప్రయాణాల సమయంలో విలువైన వస్తువుల పట్ల జాగ్రత్త అవసరం.

సూచన: ఈ సమయంలో అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం మానుకోవాలి.

పరిహారం: పాలు, పెరుగు వంటి తెల్లని పదార్థాలను దానం చేయడం వల్ల దోష నివారణ జరుగుతుంది.

2. మేష రాశి (Aries):

మేష రాశి వారికి ఎనిమిదవ ఇంట్లో చంద్రుని సంచారం కలగనుంది. అష్టమ స్థానంలో చంద్రుడు ఉండటం వల్ల అశుభ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్రభావం: కడుపు సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో అజాగ్రత్తగా ఉంటే భారీ నష్టాలు తప్పవు.

సూచన: కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి.

పరిహారం: చంద్ర మంత్రాలను పఠించడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

3. మిథున రాశి (Gemini):

మిథున రాశి వారికి శత్రు గృహమైన ఆరవ ఇంట్లో చంద్రుని సంచారం జరగబోతోంది.

ప్రభావం: శత్రువుల నుండి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. జలుబు, జ్వరం వంటి స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.

సూచన: అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. లేదంటే ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడవచ్చు.

పరిహారం: శివలింగానికి జలాభిషేకం లేదా క్షీరాభిషేకం చేయడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలతో పాటు జ్యోతిష్య గోచారం సహా హిందూ మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. hmtv న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

