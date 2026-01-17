Mauni Amavasya 2026: ఈ ఒక్క రోజు మౌనంగా ఉంటే చాలు.. జన్మ జన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయి!
మౌని అమావాస్య 2026 విశిష్టత మరియు ముహూర్తం. పితృ దోషాలు, గ్రహ దోషాలు తొలగించుకోవడానికి ఈ రోజు ఏం చేయాలి? స్నాన, దానాల ప్రాముఖ్యత గురించి పూర్తి వివరాలు.
హిందూ ధర్మంలో అమావాస్యలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందులోనూ పుష్య మాసంలో వచ్చే 'మౌని అమావాస్య' అత్యంత శక్తివంతమైనది. 2026లో జనవరి 18వ తేదీ ఆదివారం ఈ పవిత్ర పర్వదినం వచ్చింది. ఈ రోజున చేసే స్నానం, దానం మరియు మౌన వ్రతం వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
మౌని అమావాస్య ముహూర్తం మరియు విశిష్టత:
అమావాస్య ప్రారంభం: జనవరి 18, తెల్లవారుజామున 12:03 గంటలకు.
అమావాస్య ముగింపు: జనవరి 19, తెల్లవారుజామున 01:21 గంటలకు.
అమృత స్నానాలకు ఉత్తమ సమయం: ఉదయం 05:27 నుండి 06:21 గంటల వరకు.
ఈ రోజున తప్పక చేయవలసిన 4 ముఖ్యమైన పనులు:
1. నదీ స్నానం (అమృత స్నానం):
ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నదుల్లో లేదా సముద్రంలో స్నానం చేయడం వల్ల పాప ప్రక్షాళన జరుగుతుంది. ఒకవేళ నదులకు వెళ్లడం సాధ్యం కాకపోతే, ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలం కలుపుకుని, గంగా-గోదావరి వంటి పుణ్య నదులను స్మరిస్తూ స్నానం చేయండి.
2. మౌన వ్రతం:
మానవజాతి మూల పురుషుడు 'మనువు' జన్మించిన రోజు కాబట్టి దీనిని మౌని అమావాస్య అంటారు. మన వాక్కు ద్వారా చేసే దోషాలను (అబద్ధాలు, దూషణలు) పోగొట్టుకోవడానికి ఈ రోజు రోజంతా లేదా కనీసం స్నానం చేసే వరకైనా మౌనంగా ఉండాలి. ఇది మనసును శుద్ధి చేస్తుంది.
3. పితృ తర్పణాలు:
పితృ దోషాలతో బాధపడేవారికి, సంతాన సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ రోజు వరం. ఈ రోజున పితృదేవతలకు చేసే తర్పణాలు, పిండ ప్రదానాలు నేరుగా వారికి అందుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. వీలుకాని వారు దక్షిణం వైపు దీపం వెలిగించి, కాకులకు లేదా మూగ జీవాలకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
4. విశేష దానాలు:
ఈ రోజున పేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు స్వయంపాకం (బియ్యం, పప్పులు, కూరగాయలు), వస్త్రాలు లేదా నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
దోష నివారణ మార్గాలు:
శని, రాహు-కేతు దోషాలు: రావి చెట్టు వద్ద దీపం వెలిగించి ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.
ఆధ్యాత్మిక శుద్ధి: శివాలయంలో శివుడికి రుద్రాక్ష మాలను సమర్పించడం శుభకరం.
నియమాలు: ఈ రోజు మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి.