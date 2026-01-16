Mauni Amavasya 2026: ఈ రోజు మౌనంగా ఉంటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా? తేదీ, ముహూర్తం మరియు పరిహారాలు ఇవే!
హిందూ ధర్మంలో అమావాస్య తిథికి విశిష్ట స్థానం ఉంది. అందులోనూ మాఘ మాసంలో వచ్చే 'మౌని అమావాస్య' అత్యంత పవిత్రమైనది. మౌని అంటే మౌనంగా ఉండటం అని అర్థం. ఈ రోజు మౌన దీక్ష పాటించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆధ్యాత్మిక శక్తి లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది మౌని అమావాస్య ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఏ పనులు చేస్తే మంచిదో ఇప్పుడు చూద్దాం..
మౌని అమావాస్య 2026 తేదీ మరియు శుభ సమయం
ఈ సంవత్సరం మౌని అమావాస్య జనవరి 18, ఆదివారం నాడు వచ్చింది.
అమావాస్య తిథి ప్రారంభం: జనవరి 18, తెల్లవారుజామున 12:03 గంటలకు.
అమావాస్య తిథి ముగింపు: జనవరి 19, తెల్లవారుజామున 01:21 గంటలకు.
పుణ్యస్నానానికి శుభ సమయం (బ్రహ్మ ముహూర్తం): ఉదయం 05:27 నుండి 06:21 గంటల మధ్య.
ఉదయ తిథి ప్రకారం జనవరి 18వ తేదీనే మౌని అమావాస్యగా పరిగణించి పితృ తర్పణాలు, పుణ్యస్నానాలు ఆచరించాలి.
మౌని అమావాస్య రోజు ఏం చేయాలి? (పరిహారాలు)
ఈ పవిత్రమైన రోజున కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటిస్తే జాతక దోషాలు తొలగి, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి:
- మౌన వ్రతం: ఈ రోజు వీలైనంత వరకు మౌనంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల అంతఃశుద్ధీకరణ జరిగి మనస్సు నియంత్రణలోకి వస్తుంది.
- పుణ్యస్నానం: ఈ రోజు గంగా నదిలో లేదా త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేయడం అమృతంతో సమానం. నదులకు వెళ్లలేని వారు ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొంచెం గంగాజలం, నల్ల నువ్వులు కలుపుకుని స్నానం చేయవచ్చు.
- పితృ తర్పణాలు: అమావాస్య పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజు పూర్వీకులకు తర్పణాలు వదలడం వల్ల వారి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
- దీపారాధన: సాయంత్రం వేళ రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగిస్తే శని దోషాలు తొలగిపోతాయి.
- శని ఆరాధన: నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో శనీశ్వరుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
- దానధర్మాలు: ఈ రోజు అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేయడం వల్ల వెయ్యి రెట్లు పుణ్యం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
ఈ రోజు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
అమావాస్య నాడు చంద్రుడి దర్శనం ఉండదు కాబట్టి మనస్సు కాస్త చంచలంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ రోజు ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
రుద్రాక్ష మాలను ధరించడం వల్ల మనస్సు అదుపులో ఉంటుంది.
మహాశివరాత్రికి ముందు వచ్చే ఈ అమావాస్య సాధువులకు, యోగులకు అత్యంత పవిత్రమైనది. మీరు కూడా ఈ నియమాలు పాటించి ఆ దైవ అనుగ్రహాన్ని పొందండి.