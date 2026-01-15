Makar Sankranti 2026 Horoscope ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
మకర సంక్రాంతి 2026 తర్వాత సూర్యుడి సంచారం వల్ల మేష, వృషభ, కన్యా, మకర, మీన రాశుల వారికి కలగబోయే అద్భుత ప్రయోజనాల వివరాలు.
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని 'మకర సంక్రమణం' అంటారు. ఈ మార్పు వల్ల జనవరి 15 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టబోతోంది. ఆ రాశుల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
1. మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి ఈ సంక్రాంతి తర్వాత కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఉద్యోగం: చాలా కాలంగా నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్న వారికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: ఊహించని విధంగా ధన లాభం కలుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
2. వృషభ రాశి (Taurus)
సూర్యుడి సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఆరోగ్యం: పాత అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
జీవనశైలి: ఇంటా బయట సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థికంగా మీరు చాలా దృఢంగా మారుతారు.
3. కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి వారికి సంక్రాంతి తర్వాత అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి.
ఆస్తులు: దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు (పదోన్నతులు) వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు.
4. మకర రాశి (Capricorn)
సూర్యుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీకు ఇక తిరుగే ఉండదు.
విజయాలు: కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.
గుర్తింపు: ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు.
5. మీన రాశి (Pisces)
లాభ స్థానంలో రవి సంచారం వల్ల మీన రాశి వారికి 'పట్టిందల్లా బంగారమే' అన్నట్లుగా ఉంటుంది.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులు భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది సువర్ణావకాశం.
శని దోషం: శని ప్రభావం తగ్గి ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ముగింపు:
గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు చేసే ప్రయత్నాలకు రెట్టింపు ఫలితాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఐదు రాశుల వారు సోమరితనాన్ని వీడి కష్టపడితే ఈ ఏడాది మీదే!