Sun Transit 2026: మకర రాశిలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!
Sun Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనంలో మార్పులు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా గ్రహాల రాజుగా పిలవబడే సూర్యుడు, తన కుమారుడైన శనిదేవుడికి చెందిన మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ మార్పునే మనం 'మకర సంక్రాంతి'గా జరుపుకుంటాం.
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో 'దక్షిణాయనం' ముగిసి 'ఉత్తరాయణం' ప్రారంభమవుతుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం ఉత్తరాయణ కాలం దేవతలకు పగలుగా, దక్షిణాయన కాలం రాత్రిగా పరిగణించబడుతుంది. సూర్యుడి ఈ సంచారం వల్ల ప్రకృతిలో సానుకూల మార్పులు రావడమే కాకుండా, కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన యోగాలు పట్టనున్నాయి.
కీలక సమయం: జనవరి 14 - ఫిబ్రవరి 13
ఈ ఏడాది జనవరి 14న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించి, ఫిబ్రవరి 13 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ సమయంలో బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు వంటి గ్రహాల కలయిక కూడా ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి 'గోల్డెన్ డేస్' మొదలవ్వబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఇవే:
1. మకర రాశి (Capricorn)
సూర్యుడు మీ సొంత రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల మకర రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది.
ఆర్థికం: దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
శుభవార్తలు: కుటుంబం నుంచి లేదా వృత్తి పరంగా సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు.
2. మీన రాశి (Pisces)
మకర సంక్రాంతి మీన రాశి వారికి వృత్తిపరమైన ఉన్నతిని ప్రసాదిస్తుంది.
పదోన్నతులు: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వారికి ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సుఖ సంతోషాలు: ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు, ధాన్య సంపద పెరుగుతాయి.
చిట్కా: ఈ సమయంలో మీ అన్నయ్య లేదా ఇంట్లోని పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
3. వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి ఈ సంక్రాంతి ఊహించని ధన లాభాలను మోసుకురానుంది.
ఆకస్మిక ధనలాభం: నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. ఆకస్మికంగా ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
పెట్టుబడులు: వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
అవకాశాలు: ఉద్యోగస్తులకు ఇతర కంపెనీల నుంచి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని hmtv న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.