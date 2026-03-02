Lunar Eclipse 2026: రేపు సాయంత్రం ఆ 27 నిమిషాలు చాలా కీలకం.. గ్రహణ సమయ సూచిక ఇదే!
Lunar Eclipse 2026: ఖగోళ ప్రియులకు మరియు ఆధ్యాత్మిక వాదులకు రేపు (మంగళవారం) ఒక విశిష్టమైన రోజు.
Lunar Eclipse 2026: ఖగోళ ప్రియులకు మరియు ఆధ్యాత్మిక వాదులకు రేపు (మంగళవారం) ఒక విశిష్టమైన రోజు. విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో చివరి గ్రహణమైన 'కేతుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం' ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి (మార్చి 3) రోజున ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం హోలీ పండుగ రోజే రావడం విశేషం. భారతదేశంలో ఈ గ్రహణం చివరి 27 నిమిషాల పాటు కనిపించనుంది.
ముఖ్యమైన సమయాలు (భారత కాలమానం ప్రకారం):
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం గ్రహణ వ్యవధి మొత్తం 3 గంటల 27 నిమిషాలు ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన కీలక సమయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
సూతక కాలం ప్రారంభం: ఉదయం 06:22 గంటలకు
గ్రహణ స్పర్శ కాలం (ప్రారంభం): మధ్యాహ్నం 03:21 గంటలకు
గ్రహణ మధ్య కాలం: సాయంత్రం 05:32 గంటలకు
నిమీలన కాలం (సంపూర్ణ గ్రహణం): సాయంత్రం 05:48 గంటలకు
గ్రహణ మోక్షకాలం (విడుపు ప్రారంభం): సాయంత్రం 06:12 గంటలకు
భారత్లో కనిపించే సమయం: సాయంత్రం 06:20 నుండి 06:47 వరకు (సుమారు 27 నిమిషాలు)
అద్యంత పుణ్యకాలం (ముగింపు): సాయంత్రం 06:48 గంటలకు
గ్రహణ నియమాలు - ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత:
ఈ గ్రహణ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన సూచనలు:
స్నానాలు: గ్రహణ సమయంలో రెండు సార్లు స్నానం చేయాలి. గ్రహణ ప్రారంభంలో చేసేది 'పట్టు స్నానం', గ్రహణం విడిచిన తర్వాత చేసేది 'విడుపు స్నానం'.
జపతపాలు: గ్రహణం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ముగిసే వరకు (సాయంత్రం 6:48 వరకు) ఇష్ట దైవ ప్రార్థన లేదా జపం చేయడం శ్రేయస్కరం.
పూజలు: గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఇంటిని, పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం సమీపంలోని శివాలయం లేదా నవగ్రహ ఆలయాలను దర్శించుకోవడం మంచిది.
తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సాయంత్రం వేళ ఈ చంద్రగ్రహణం కనువిందు చేయనుంది. గర్భిణీలు, వృద్ధులు మరియు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు గ్రహణ సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.