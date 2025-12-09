  • Menu
Lucky Day: వారంలో ఏ రోజు పుట్టిన వారు అత్యంత అదృష్టవంతులు? చిన్న వయస్సులోనే ధనవంతులు అయ్యే పిల్లలు ఎవరు?

వారంలో ఏ రోజు పుట్టినవారు అదృష్టవంతులు? బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, ఆదివారం పుడితే ఎందుకు చిన్న వయస్సులోనే ధనవంతులు, విజయవంతులు అవుతారో జ్యోతిష శాస్త్రం వివరణ.

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మనం పుట్టిన రోజు మన వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు, బలాలు, బలహీనతలపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుందని నమ్మకం. వారంలో కొన్ని రోజులు మరింత శుభప్రదంగా, అదృష్టాన్ని ఇచ్చేవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజుల్లో పుట్టినవారు చిన్న వయస్సులోనే ఎదుగుతూ, డబ్బు, పేరు, గౌరవం, విజయాలు సులభంగా పొందుతారని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.

పుట్టిన తేదీతో పాటు పుట్టిన రోజు (Day of Birth) కూడా జీవితానికి దిశను చూపుతుంది. ఇప్పుడు వారంలో ఏ రోజులు అదృష్టాన్ని ఎక్కువగా ఇస్తాయో తెలుసుకుందాం.

అదృష్టవంతులు ఎవరు? వారంలో ఈ రోజుల్లో పుట్టినవారిపై అదృష్టం అక్కసుపడదు

ఈ నాలుగు రోజుల్లో పుట్టినవారు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రత్యేక ప్రతిభను చూపుతూ, భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారని జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం.

1. బుధవారం పుట్టిన వారు

బుధగ్రహం ప్రభావం వల్ల

1. తెలివి, విచారణాశక్తి, స్పష్టమైన ఆలోచనలు

2. వ్యాపార, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో అపార ప్రతిభ

3. ఏ పనిలోనైనా త్వరగా పేరు సంపాదించడం

లాంటివి పొందుతారు. ఈ రోజు పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు, అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో దిట్టలు.

2. గురువారం పుట్టిన వారు

గురువు (Jupiter) జ్ఞానం, భాగ్యం, సంపదకు సూచకం.

ఈ రోజున పుట్టినవారికి

1. మంచి విద్య, జ్ఞానం

2. త్వరగా గుర్తింపు

3. ఆర్థిక వృద్ధి

4. చిన్న వయస్సులోనే పేరు & స్టేటస్

సులభంగా లభిస్తాయి. చుట్టూ ఉన్నవారు వీరి టాలెంట్‌కు ఆశ్చర్యపోతారు.

3. శుక్రవారం పుట్టిన వారు

శుక్రుడు — ధన ప్రాప్తి, అందం, విలాసం యొక్క అధిపతి.

ఈ రోజు పుట్టినవారు

1. లక్ష్మీ కటాక్షంతో ధనసమృద్ధిగా ఉంటారు

2. విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతారు

3. ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత అనుభవించరు

4. ఆనందం, సౌఖ్యం వీరిని ఎప్పుడూ వెంటాడుతాయి

ఇవాళ పుట్టినవారిని "లక్ష్మీ పిల్లలు" అని కూడా అంటారు.

4. ఆదివారం పుట్టిన వారు

సూర్యదేవుడి ఆశీస్సులు వీరిపై బలంగా ఉంటాయి.

ఆదివారం పుట్టినవారికి

1. నాయకత్వ లక్షణాలు

2. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం

3. త్వరగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగగల శక్తి

4. సమాజంలో గౌరవం

సహజంగానే వస్తాయి.

ఏ రంగంలో ఉన్నా ప్రభావశీలులుగా ఎదుగుతారు.

ముగింపు

జ్యోతిషం ప్రకారం బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, ఆదివారం పుడితే అది నిజంగానే శుభసూచిక.

ఈ రోజుల్లో పుట్టినవారు చిన్న వయస్సులోనే

1. సంపద,

2. గుర్తింపు,

3. విజయాలు,

4.గౌరవం

అన్నీ పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

