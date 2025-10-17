Lakshmi Devi Favorite Zodiac: దీపావళి ముందు లక్ష్మీ కటాక్షం.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్!
Lakshmi Devi Favorite Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత, వాటికి దేవతలతో ఉండే అనుబంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా శుభాలను, సంపదను ఇచ్చే లక్ష్మీదేవికి కొన్ని గ్రహాలు, రాశులతో దగ్గరి సంబంధం ఉంది. దీపావళి పండుగ సందర్భంలో, ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఆనవాయితీ. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రత్యేక రాశులపై అమ్మవారి అనుగ్రహం మరింత అధికంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా శుక్ర గ్రహం (వీనస్), బృహస్పతి (జూపిటర్) శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశులవారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం నిత్యం లభిస్తుంది. అటువంటి అదృష్టాన్ని పొందే నాలుగు రాశులు, వారికి కలిగే ప్రయోజనాలను జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు.
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందే అదృష్ట రాశులు:
1. మిథున రాశి (Gemini)
అధిపతి: బుధుడు (Mercury)
అనుకూలత: మిథున రాశివారిపై లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం నిరంతరం ఉంటుంది. వీరి రాశి అధిపతి బుధుడు కావడంతో, కళలు మరియు సృజనాత్మక రంగాలపై వీరి ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
ఫలితాలు: కెరీర్ పరంగా ఊహించని విజయాలు, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. వీరు అద్భుతమైన అదృష్టంతో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
2. మేష రాశి (Aries)
అనుకూలత: మేష రాశివారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
ఫలితాలు: నాయకత్వ లక్షణాల కారణంగా వీరు పనిచేసే రంగంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆర్థికంగా సంపాదన పెరుగుతుంది. చేసిన పనికి తగిన ప్రశంసలు లభించి, ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ఉన్నతిని సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
3. వృషభ రాశి (Taurus)
అనుకూలత: వృషభ రాశివారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. శ్రమకు తగ్గ ఫలితం తక్షణమే లభిస్తుంది.
ఫలితాలు: లక్ష్మీదేవి కటాక్షం వల్ల వీరు ఆర్థికంగా భారీ మొత్తంలో లాభాలు ఆర్జిస్తారు. వీరు చేపట్టిన ఎలాంటి పనుల్లోనైనా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం పెరుగుతుంది, తద్వారా అనుకున్న లక్ష్యాలను, విజయాలను సులభంగా సాధించగలుగుతారు.
4. కన్య రాశి (Virgo)
అనుకూలత: కన్య రాశివారంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం. ఈ రాశివారికి ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
ఫలితాలు: కెరీర్ పరంగా అతి త్వరలో ఊహించని విజయాలు, ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం పెరిగి, నిరంతరం అదనపు సంపాదన పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నాలుగు రాశులవారు శుక్రవారం లేదా దీపావళి సమయంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ద్వారా ఆశీస్సులు మరింత పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలియజేశారు.