రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: సింహ రాశి వారికి ప్రేమలో ఉత్సాహం, ఒంటరి వారు భాగస్వామిని పొందే అవకాశం!

రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు గ్రహాల, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా ప్రభావితమవుతాయి. ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుందని జ్యోతిష శాస్త్రం చెప్పుతుంది. డిసెంబర్ 9, 2025 తేదీ ఏ రాశులకు శుభం, ఏ రాశులకు జాగ్రత్త అవసరం అన్నది గ్రహాల గమనమే నిర్ణయిస్తుంది. ఈరోజు మీ రాశి ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి…
మేష రాశి (Aries)
ఈ రోజు శక్తి, సానుకూలతతో నిండిన రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభించేందుకు మంచి సమయం. కార్యాలయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనుకూలం, ఒంటరి వారికి కొత్త ఆకర్షణలు కనపడవచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. స్వల్ప అలసట తప్ప ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది.
వృషభ రాశి (Taurus)
ఈ రోజు శాంతి, సమతుల్యతతో నిండిన రోజు. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వచ్చి మనసుకు ఆనందం తెస్తాయి. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో పాత అపార్థాలు తొలగుతాయి. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరిగినా పెద్ద నష్టం లేదు. ఆరోగ్యంలో స్వల్ప జాగ్రత్త అవసరం.
మిథున రాశి (Gemini)
ఈ రోజు కమ్యూనికేషన్ మీ బలం. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ప్రేమ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు ప్రయోజనం. గొంతు, చర్మం, అలెర్జీ సమస్యలు రావచ్చునని జాగ్రత్త.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం ముఖ్యం. చిన్న ఉద్రిక్తతలు వచ్చినా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. విదేశీ పనుల్లో లాభం. కార్యాలయంలో పెద్ద ప్రాజెక్టు ఫలితం శుభం. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది, కానీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం పై ఆందోళన ఉండచ్చు.
సింహ రాశి (Leo)
ఈ రోజు మీకు చాలా శుభమైన రోజు. నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది, ఒంటరి వారు భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఎక్కువ. ఆర్థికంగా లాభం. ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి (Virgo)
బాధ్యతలు పెరుగుతాయి కానీ మీరు విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో కొంత దూరం ఉండవచ్చు, కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ ముఖ్యం. పొదుపు పెరుగుతుంది, ఖర్చులు తగ్గుతాయి. నడుం, మోకాలు, శరీర నొప్పులు రావచ్చునని జాగ్రత్త.
తుల రాశి (Libra)
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. సీనియర్లు మీ పనిని ప్రశంసిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో అనుకూల వాతావరణం. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించండి. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఈ రోజు సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. పనిలో కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రేమ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. పాత పెట్టుబడుల ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
సంబంధాల్లో పాత అపార్థాలు తొలగే అవకాశం. కెరీర్లో మార్పులపై ఆలోచించవచ్చు. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. సాయంత్రం ప్రత్యేకవ్యక్తితో సంభాషణ మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.
మకర రాశి (Capricorn)
పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం మీకు బలం. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. ప్రేమ సంబంధాలు లోతుగా మారతాయి. ఖర్చులు పెరిగినా ఆదాయం బాగుంటుంది. తలనొప్పి, అలసట రావచ్చు.
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఈ రోజు అదృష్టం మీవైపు ఉంటుంది. పాత పనికి అకస్మాత్తుగా ఫలితం వస్తుంది. విదేశీ అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు లాభం ఇస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మీన రాశి (Pisces)
ఈ రోజు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. భాగస్వామితో సమయం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. కెరీర్లో కొత్త ప్రణాళికలు ప్రయోజనకరం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మానసిక అలసట, నిద్రలేమి రావచ్చు — విశ్రాంతి ముఖ్యం.