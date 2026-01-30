Gajakesari Raja Yoga Effect On Zodiac: మిథున రాశిలో 'గజకేసరి రాజయోగం'.. ఈ మూడు రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేదు!
Gajakesari Raja Yoga Effect On Zodiac: ఖగోళంలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక చోటుచేసుకుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన 'గజకేసరి రాజయోగం' (Gajakesari Rajayoga) ప్రారంభమైంది. జ్ఞానానికి కారకుడైన బృహస్పతి (గురుడు), మనస్సుకు కారకుడైన చంద్రుడు ఒకే రాశిలో చేరడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడింది.
సంయోగం జరిగిందిలా.. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో బృహస్పతి సంచరిస్తున్నాడు. కాగా, జనవరి 29 బుధవారం సాయంత్రం చంద్రుడు కూడా మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన గజకేసరి యోగం సుమారు 54 గంటల పాటు అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావంతో మూడు రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి కలుగుతాయి.
అదృష్టం పట్టబోయే రాశులు ఇవే:
1. మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ యోగం సంజీవనిలా పని చేస్తుంది. చాలా కాలంగా పనుల్లో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు, న్యాయ రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
2. కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. వృత్తి జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
3. ధనస్సు రాశి: ధనస్సు రాశి వారికి వైవాహిక జీవితం ఎంతో సుఖమయంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి. పెళ్లి సంబంధాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి ప్రతిపాదనలు వస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
ఈ 54 గంటల సమయంలో ఈ మూడు రాశుల వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు వారి భవిష్యత్తును సానుకూలంగా మార్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. hmtv News దీన్ని ధృవీకరించలేదు.