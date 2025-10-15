  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Trigrahi Yogam: 100 ఏళ్ల తర్వాత దీపావళి నాడు అరుదైన 'త్రిగ్రాహి యోగం'.. ఆ 3 రాశులకు జాక్‌పాట్ ఖాయం

Trigrahi Yogam: 100 ఏళ్ల తర్వాత దీపావళి నాడు అరుదైన త్రిగ్రాహి యోగం.. ఆ 3 రాశులకు జాక్‌పాట్ ఖాయం
x
Highlights

Trigrahi Yogam: ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున దీపావళి పండుగను దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటారు.

Trigrahi Yogam: ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున దీపావళి పండుగను దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి అక్టోబర్ 20న రానుంది. ఈసారి దీపావళి జ్యోతిష్యం దృష్ట్యా అత్యంత విశిష్టమైనదిగా పరిగణించబడుతోంది, ఎందుకంటే ఈ రోజున అరుదైన 'త్రిగ్రాహి యోగం' ఏర్పడుతుంది.

త్రిగ్రాహి యోగం అంటే ఏమిటి?

ఈ యోగంలో వ్యాపార కారకుడైన బుధుడు, ధైర్యం, క్రమశిక్షణకు చిహ్నమైన కుజుడు, అందం, ఆకర్షణకు చిహ్నమైన శుక్రుడు.. ఈ మూడు గ్రహాలు కలిసి తులారాశిలో ప్రవేశిస్తాయి. ఈ త్రిగ్రాహి యోగం 12 రాశులన్నింటిపైనా ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి అనూహ్యమైన అదృష్టాన్ని, అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలను తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి లభిస్తుంది.

అదృష్టం పట్టబోయే 3 రాశులు:

మకర రాశి: దీపావళి నాడు ఏర్పడే ఈ త్రిగ్రాహి యోగం మకర రాశి వారి కర్మ స్థానం (పని/వృత్తి)లో ఏర్పడటం శుభసూచకం. ఈ సమయంలో, మకర రాశి వారికి పని, వ్యాపారంలో గొప్ప పురోగతి లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పాత ప్రాజెక్టులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కోరుకున్న స్థానానికి బదిలీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

తుల రాశి: ఈ త్రిగ్రాహి యోగం స్వయంగా తులారాశి లగ్నంలోనే ఏర్పడుతుంది, కాబట్టి తులారాశి వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఫలితంగా, వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. పట్టుదల, కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా విజయాన్ని సాధించగలరు.

ధనుస్సు రాశి: త్రిగ్రాహి యోగం ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు అందుతాయి. వారి ఆదాయ స్థానం బలపడుతుంది, ఫలితంగా ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కొత్త వనరులు, ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ సమయం ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు శుభప్రదం. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది, పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి. లాటరీ, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి వాటి నుంచి కూడా లాభాలను ఆర్జించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, మూలాల నుండి వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా కూడా ఉంటుంది. దీనిని hmtv కూడా ధృవీకరించలేదు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick