Daily Horoscope Telugu 18 January 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక కష్టాల నుంచి విముక్తి.. ఉద్యోగంలో 'వృషభ' రాశికి హోదా!
Daily Horoscope Telugu 18 January 2026: నేటి రాశిఫలాలు (18 జనవరి 2026): మౌని అమావాస్య వేళ మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉంది? ఏ రాశి వారికి ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి? ఎవరికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది? మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి పూర్తి జాతకం ఇక్కడ చూడండి.
Daily Horoscope Telugu 18 January 2026: జనవరి 18, ఆదివారం నాటి గ్రహ సంచారం పలు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తోంది. మౌని అమావాస్య పర్వదినం కావడంతో ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరగడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. 12 రాశుల వారి పూర్తి ఫలితాలు ఇవే:
ద్వాదశ రాశిఫలాలు:
మేషం: గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభం: ఉద్యోగంలో హోదా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పిల్లల పురోగతి ఆనందాన్నిస్తుంది.
మిథునం: పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ ఆదాయానికి లోటు ఉండదు. ఆస్తి వివాదాలు రాజీ మార్గంలో పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
కర్కాటకం: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. జీతభత్యాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వవద్దు.
సింహం: ఉద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంచనాలకు మించి లాభాలు గడిస్తారు. విదేశీ సమాచారం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు అనుకూల సమయం.
కన్య: రావాల్సిన బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు తొలగి గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధువుల నుంచి శుభకార్య ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
తుల: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు.
వృశ్చికం: కీలక బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆస్తి వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
ధనుస్సు: సామాజికంగా పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. సోదరులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మకరం: బాధ్యతల భారం పెరిగినా ఆర్థిక సమస్యలు తీరుతాయి. సన్నిహితులకు సహాయం చేస్తారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు సానుకూల స్పందన వస్తుంది.
కుంభం: మీ సలహాలకు అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. సొంత ఊరిలోనే ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
మీనం: అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు.
ముగింపు: ఈ రాశిఫలాలు జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ మరియు గ్రహ స్థితిగతుల ఆధారంగా అందించబడ్డాయి. భక్తులు తమ వ్యక్తిగత జాతకాన్ని బట్టి మార్పులు గమనించగలరు.