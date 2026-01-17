Daily Horoscope January 17, 2026: రాశిఫలాలు..నేడు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం 'వదల బొమ్మాళి' అంటుంది! మీ రాశి ఉందో లేదో చూడండి
Daily Horoscope January 17, 2026: నేటి రాశిఫలాలు (17 జనవరి 2026): ఈరోజు శనివారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి ధన లాభం కలుగుతుంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు ఆరోగ్య పరంగా మీ జాతకం ఎలా ఉందో ద్వాదశ రాశిఫలాల్లో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope January 17, 2026: జనవరి 17, శనివారం నాడు గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలను కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా కర్కాటక, ధనుస్సు, వృషభ మరియు తులా రాశుల వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా కలిసి రానుంది. మరి 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు:
మేషం: ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. ఆర్థిక నిర్ణయాల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు.
వృషభం: ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈరోజు చాలా అనుకూలం. కుటుంబ సహకారం మెండుగా ఉంటుంది.
మిథునం: మనస్సు అశాంతిగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం: ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభవార్తలు వింటారు.
సింహం: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పెద్దల సలహాలతో కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
కన్య: వృత్తిపరంగా కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. సహచరులతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.
తుల: వ్యాపారులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవచ్చు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
వృశ్చికం: ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఓర్పుతో విజయం సాధిస్తారు.
ధనుస్సు: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభాలు చేకూరే రోజు.
మకరం: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు అందుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభం: స్నేహితుల అండ లభిస్తుంది. సామాజికంగా మీ హోదా పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మీనం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు అందించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే పరిగణించగలరు.