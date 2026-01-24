Daily Horoscope 24 January 2026 in Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశి వారికి ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు.. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో చూడండి!
Daily Horoscope 24 January 2026 in Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు మీ రాశి ఎలా ఉంది? ఎవరికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఏ రాశి వారికి ప్రతిభకు తగ్గ గౌరవం దొరుకుతుంది? మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Daily Horoscope 24 January 2026 in Telugu: భారతీయ సంప్రదాయంలో జ్యోతిష్యానికి, రాశి ఫలాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. చాలామంది తమ దైనందిన పనులను ప్రారంభించే ముందు 'దిన ఫలాలను' చూసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గ్రహ గతులను బట్టి ఈరోజు (జనవరి 24, 2026) ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ద్వాదశ రాశి ఫలాలు:
మేషం: నిరంతర శ్రమతో కూడిన విజయాలు లభిస్తాయి. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవడం అవసరం. ఆంజనేయ ఆరాధన శుభప్రదం.
వృషభం: గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు అందుతాయి. ఉద్యోగాల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మిథునం: నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీరు పాటించే ధర్మమే మీకు రక్షణగా నిలుస్తుంది. వ్యాపారాల్లో అంచనాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటకం: గ్రహబలం మిశ్రమంగా ఉంది. స్నేహితులతో విభేదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త వహించి శివయ్యను ప్రార్థించండి.
సింహం: శుభకాలం నడుస్తోంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మీకు మేలు చేస్తుంది.
కన్య: ఆర్థికంగా లాభదాయక సమయం. పట్టుదలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
తుల: శుభవార్తలు వింటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. మానసిక శాంతి చేకూరుతుంది. ఇష్టదైవ ప్రార్థన ఉత్తమం.
వృశ్చికం: ప్రతిభకు తగిన గౌరవం దొరుకుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలం. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభం చేకూరుస్తుంది.
ధనుస్సు: మనోధైర్యంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం వల్ల ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
మకరం: చిన్నపాటి చిక్కులు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆస్తి తగాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
కుంభం: గ్రహస్థితి మిశ్రమంగా ఉంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మీనం: ప్రయత్నాలకు తగిన ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థిక విజయాలు మెండుగా ఉన్నాయి. శ్రీలక్ష్మీదేవి ఆరాధనతో శుభం కలుగుతుంది.