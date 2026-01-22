  • Menu
Daily Horoscope 22 January 2026
Daily Horoscope 22 January 2026: రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు 12 రాశులకు శుభఫలితాలా? అప్రమత్తత అవసరమా? మీ రాశి ఫలాలు ఇవే!

Highlights

Daily Horoscope 22 January 2026: Daily Horoscope 22 January 2026: ఈరోజు రాశి ఫలాలు (22 జనవరి 2026): మేషం నుంచి మీనం వరకు నేడు మీ జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. ఏ రాశి వారికి ధనలాభం కలుగుతుంది? ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.


నేటి రాశి ఫలాలు (Zodiac Predictions)


రాశిఫలితాలు (జనవరి 22, 2026)
మేషంసానుకూల మార్పు: ఈరోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా స్థానచలనం కలిగే అవకాశం ఉంది. క్రమశిక్షణతో విజయం సాధిస్తారు.
వృషభంపెద్దల మద్దతు: అనవసర కోపాన్ని తగ్గించుకోండి. తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తి లేదా ధన లాభం కలుగుతుంది. మిత్రుల సహకారం అందుతుంది.
మిథునంవిద్యా యోగం: విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యాపారంలో మెరుగైన లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటకంనాయకత్వ లక్షణాలు: మీ నాయకత్వ సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపార పనులు సజావుగా సాగుతాయి.
సింహంఆత్మవిశ్వాసం: వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మిత్రులపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. లాభాల బాటలో పయనిస్తారు.
కన్యముఖ్యమైన అవకాశాలు: కెరీర్ పరంగా పెద్ద ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. సంబంధాల విషయంలో వినయంగా ఉండండి.
తులఅదృష్టం మీ వెంటే: ఈరోజు మీకు అదృష్టం తోడవుతుంది. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పురోగతికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
వృశ్చికంవిలువలకు ప్రాధాన్యం: సంప్రదాయాలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. సహోద్యోగుల మద్దతుతో ఆఫీసులో ప్రశంసలు అందుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ధనుస్సుకుటుంబంపై దృష్టి: ఈరోజు మీరు చాలా ఓపికగా ఉంటారు. కుటుంబ విషయాల్లో సమతుల్యత పాటిస్తారు. బంధువులతో సఖ్యత నెలకొంటుంది.
మకరంలక్ష్య సాధన: మీరు అనుకున్న ప్రణాళికలు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. సామర్థ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కుంభంప్రయాణాలు: ఈరోజు పర్యటనలు లేదా ముఖ్యమైన సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో చురుకుగా వ్యవహరిస్తారు.
మీనంసమన్వయం: పని ప్రదేశంలో అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటారు. వ్యక్తిగత విషయాలలో మీ శక్తి సామర్థ్యాలు సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడతాయి.

నేటి ప్రత్యేక సూచన:

ఈరోజు గురువారం కావడంతో.. మధ్యాహ్నం 1:51 నుండి 3:16 వరకు రాహుకాలం ఉన్నందున, ఆ సమయంలో ముఖ్యమైన పనులను ప్రారంభించకపోవడం ఉత్తమం. ఉదయం 7:10 నుండి 8:45 లోపు శుభకార్యాలకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు.

ముగింపు: ఈ రాశి ఫలాలు సాధారణ జ్యోతిష్య గణనలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మీ పూర్తి జాతక వివరాల కోసం అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.

