Daily Horoscope 16 January 2026: నేడు ఈ రాశుల వారికి 'గజకేసరి' యోగం వంటి ఫలితాలు.. ఆ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
Daily Horoscope 16 January 2026: నేటి రాశిఫలాలు (16 జనవరి 2026): ధనుస్సు సహా ఆ నాలుగు రాశుల వారికి ఈరోజు అద్భుతమైన శుభవార్తలు వినే యోగం ఉంది. మేష, మకర రాశుల వారు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
Daily Horoscope 16 January 2026: నూతన సంవత్సరం జనవరి 16, శుక్రవారం నాడు గ్రహ గతులు మారుతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. మిథున, కర్కాటక, తుల, ధను, కుంభ మరియు మీన రాశుల వారికి రేపు ఉదయం వరకు చంద్రబలం అద్భుతంగా ఉంది. దీనివల్ల వీరికి తలపెట్టిన కార్యాల్లో విజయం లభిస్తుంది.
అదృష్ట రాశులు - శుభవార్తలు:
ఈరోజు ముఖ్యంగా ధనుస్సు, వృశ్చిక, వృషభ మరియు కన్య రాశుల వారికి ఆర్థికంగా మరియు వృత్తిపరంగా ఊహించని లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇవే:
మేషం: పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మిత్రుల కలయిక ఆనందాన్నిస్తుంది. అయితే, వాహన చోదకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అమ్మవారిని పూజించండి.
వృషభం: కుటుంబ వివాదాలు పరిష్కారమై మీ పెద్దరికం నిలబడుతుంది. వ్యవసాయదారులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. గణపతి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం: భూ క్రయవిక్రయాల్లో భారీ లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో స్వల్ప విభేదాలు రావచ్చు, జాగ్రత్త.
కర్కాటకం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. శివగాయత్రి మంత్రం పఠించండి.
సింహం: మాట పట్టింపులకు పోవద్దు. ఉద్యోగులకు ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.
కన్య: ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ, ముఖ్యమైన పత్రాల (Documents) విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
తుల: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్, మీడియా రంగాల వారు పైఅధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
వృశ్చికం: వసూలు కావనుకున్న పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు: ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి అనుకూల సమయం.
మకరం: అప్పుల జోలికి వెళ్లొద్దు. అనవసర ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అధికారులతో సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
కుంభం: కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
మీనం: ప్రముఖుల నుండి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు వచ్చే అవకాశాలను జారవిడుచుకోవద్దు. శివారాధన రక్షణగా నిలుస్తుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించగలరు.