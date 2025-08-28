Mercury And Ketu Conjunction: 18 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు, కేతువు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్..
Mercury And Ketu Conjunction: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు మరియు కేతువు గ్రహాల కలయికను ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా ఈ కలయిక చాలా అరుదుగా ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు సుమారు 18 ఏళ్ల తర్వాత, ఈ గ్రహ యోగం సింహరాశిలో ఏర్పడనుంది. గ్రహాల కలయిక వల్ల పలు రాజయోగాలు కలుగుతాయని, జీవితాన్ని మార్చివేసే అవకాశాలు రావచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రత్యేకమైన కాలంలో మూడు రాశుల వారికి అభివృద్ధి, ధనప్రాప్తి, పది దిశల నుంచి విజయాలు లభించనున్నట్లు జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ గ్రహ సంయోగం వారి జీవితంలో శుభ పరిణామాలకు దారితీసే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి (Taurus)
బుధుడు–కేతువు గ్రహాల కలయిక వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా మరియు సామాజికంగా గొప్ప అభివృద్ధి జరగబోతోంది.
ఆదాయంలో స్పష్టమైన వృద్ధి.
కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతుంది.
ఇల్లు, కారు వంటి విలాస వస్తువుల కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు.
గతంలో ఎదురైన సమస్యలకు పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి.
పదోన్నతులు, కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తులా రాశి (Libra)
ఈ గ్రహ యోగం తులా రాశి వారికి ఆర్థికంగా స్వర్ణయోగాన్ని తీసుకొస్తుంది.
ఆదాయంలో భారీ వృద్ధి.
కొత్త వనరుల నుంచి నిశ్చితంగా డబ్బు వచ్చే అవకాశం.
పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు, వ్యాపారాల్లో ఊహించని పురోగతి.
పిల్లల నుంచి ఆనందకరమైన సంఘటనలు ఎదురయ్యే సూచనలు.
పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి మంచి రాబడులు ఉండే అవకాశం.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గ్రహ యోగం వల్ల కొత్త అవకాశాలు, ఆశ్చర్యకర లాభాలు ఎదురవుతాయి.
కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, పదోన్నతుల అవకాశం.
వ్యాపారాలలో పురోగతి, అనుకున్న పనులు విజయవంతం కావడం.
ఊహించని ధన లాభాలు.
ఆరోగ్య పరంగా మెరుగుదల.
జీవితంలో ఒక కొత్త దశ మొదలయ్యే అవకాశం.
ఈ అరుదైన గ్రహ కలయిక వల్ల వృషభ, తులా, వృశ్చిక రాశుల వారు జీవితంలోని కీలకమైన మలుపును ఎదుర్కొనబోతున్నారు. శుభఫలితాలను అనుభవించేందుకు సరైన దిశగా చర్యలు తీసుకుంటే, ఈ గ్రహ యోగం వారు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలను అందించగలదు.