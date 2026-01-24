Shukra Shani Yuti: 30 ఏళ్ల తర్వాత మహా అద్భుతం: శని-శుక్రుల అర్ధ కేంద్ర యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి 'కుబేర' యోగమే!
Shukra Shani Yuti: నవగ్రహాల గమనంలో అరుదైన మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. న్యాయానికి అధిపతి అయిన శని దేవుడు, శుభాలను ప్రసాదించే శుక్రుడితో కలిసి 'అర్ధ కేంద్ర యోగాన్ని' సృష్టించబోతున్నారు. జనవరి 28న సంభవించనున్న ఈ అద్భుత గ్రహ కలయిక సుమారు 30 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ వస్తోంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, ఈ యోగం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ.. మూడు రాశుల వారికి మాత్రం కనకవర్షం కురిపించబోతోంది.
అదృష్టం వరించే ఆ 3 రాశులు ఇవే:
1. మకర రాశి (Capricorn): మకర రాశి వారికి ఈ యోగం సువర్ణ కాలాన్ని తీసుకొస్తుంది. వీరు చేసే ప్రతి పనిలో అఖండ విజయం లభిస్తుంది.
కెరీర్: భారీ ప్యాకేజీతో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుతాయి.
ఆర్థికం: వ్యాపారవేత్తలకు లాభాల పంట పండుతుంది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
2. వృషభ రాశి (Taurus): అర్ధ కేంద్ర యోగం వృషభ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని వెన్నంటే ఉంచుతుంది.
విదేశీ యానం: ఉద్యోగ రీత్యా లేదా కుటుంబంతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ప్రమోషన్: వృత్తిపరంగా పదోన్నతి (Promotion) పొందే అవకాశం ఉంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
3. మీన రాశి (Pisces): ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి.
ఆస్తి లాభం: దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా, వారసత్వ ఆస్తుల ద్వారా భారీగా ధనం సమకూరుతుంది.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనువైన సమయం.
ఈ అరుదైన యోగం వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు మారిపోవడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, మూలాల నుండి వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా కూడా ఇవ్వబడింది. దీనిని hmtv న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.