Mana Shankara Vara Prasad Garu: చిరు సినిమాపై అంబటి రాంబాబు ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్.. ఏమన్నారంటే?

Mana Shankara Vara Prasad Garu
Highlights

Mana Shankara Vara Prasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు అంబటి రాంబాబు విషెస్! 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్. వైరల్ అవుతున్న చిరు-అంబటి ఫోటో.

Mana Shankara Vara Prasad Garu: ఏపీ మాజీ మంత్రి, వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. సాధారణంగా మెగా కుటుంబంపై రాజకీయంగా విమర్శలు గుప్పించే అంబటి, తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాపై తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆయన చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

నా అభిమాన నటుడు చిరంజీవి: రేపు (జనవరి 12) సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రంపై అంబటి రాంబాబు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందించారు. "నా అభిమాన నటుడు చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను" అని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవితో తాను గతంలో దిగిన ఒక అరుదైన ఫోటోను కూడా ఆయన షేర్ చేశారు. రాజకీయంగా విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక నటుడిగా చిరంజీవికి ఆయన మద్దతు తెలపడం విశేషం.



భారీ అంచనాల మధ్య 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు': దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాకు కొన్ని ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఇవే:

మల్టీస్టారర్ మ్యాజిక్: తొలిసారిగా చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేశ్ కాంబినేషన్ ఈ సినిమాతో వెండితెరపై కనువిందు చేయనుంది.

కామెడీ & యాక్షన్: అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీకి, చిరంజీవి వింటేజ్ గ్రేస్ తోడవ్వడం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్.

నయనతార జంట: ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార నటించడం మరో హైలైట్.

గతంలో చిరంజీవి సినిమా టికెట్ల ధరల విషయంలో అంబటి రాంబాబు అనేక విమర్శలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు స్వయంగా ఆయనే సినిమా హిట్ అవ్వాలని కోరుకోవడం మెగా అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. రేపు థియేటర్లలో ఈ 'శంకర వరప్రసాద్' ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తాడో చూడాలి.

