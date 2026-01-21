YS Jagan: వైఎస్ జగన్ సంచలన నిర్ణయం: మరోసారి ప్రజాక్షేత్రంలోకి.. త్వరలో భారీ పాదయాత్రకు రంగం సిద్ధం!
YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తిరిగి జనంలోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం కొంతకాలం విరామం తీసుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు తిరిగి పాదయాత్ర చేపట్టాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపడంతో పాటు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడమే లక్ష్యంగా ఈ యాత్ర సాగనుంది.
వారానికి ఒక నియోజకవర్గం: ఈ దఫా పాదయాత్రను జగన్ సరికొత్త వ్యూహంతో చేపట్టబోతున్నారు. గతంలో మాదిరిగా నిరంతరాయంగా కాకుండా, ప్రతి వారం ఒక నియోజకవర్గం చొప్పున పర్యటించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల ప్రతి ప్రాంతంలోని ప్రజలతో నేరుగా మమేకమై, స్థానిక సమస్యలపై లోతుగా చర్చించే అవకాశం ఉంటుందని వైసీపీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఏడాదిన్నర విరామం తర్వాత పునఃప్రారంభం: సుమారు ఏడాదిన్నర సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత జగన్ మళ్లీ పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. గతంలో ఆయన చేసిన 'ప్రజా సంకల్ప యాత్ర' రాజకీయంగా భారీ విజయాన్ని అందించిన నేపథ్యంలో, ఈ తాజా పాదయాత్ర కూడా పార్టీకి పూర్వవైభవం తీసుకువస్తుందని క్యాడర్ ఆశిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ యాత్రకు సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ మరియు ప్రారంభ తేదీని పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.