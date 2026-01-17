  • Menu
What is Green Ammonia? ఏపీకి రాబోతున్న రూ. 83 వేల కోట్ల భారీ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలేంటి?

Highlights

ఏపీ పారిశ్రామిక రంగంలో సరికొత్త విప్లవం! కాకినాడలో రూ. 83,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న 'గ్రీన్ అమ్మోనియా' ప్లాంట్ విశేషాలు, అసలు గ్రీన్ అమ్మోనియా అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల వచ్చే 10,000 ఉద్యోగాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. కాకినాడ వేదికగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 'గ్రీన్ అమ్మోనియా' ప్లాంట్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేశారు. AM Green (ఏఎం గ్రీన్) సంస్థ చేపడుతున్న ఈ మెగా ప్రాజెక్టు ఏపీని గ్లోబల్ ఎనర్జీ మ్యాప్‌లో నిలబెట్టబోతోంది.

అసలు 'గ్రీన్ అమ్మోనియా' అంటే ఏమిటి?

మనం సాధారణంగా వాడే అమ్మోనియాను బొగ్గు లేదా సహజ వాయువుతో తయారు చేస్తారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి హాని చేసే కార్బన్ డయాక్సైడ్ భారీగా విడుదలవుతుంది.

కానీ గ్రీన్ అమ్మోనియా అలా కాదు. దీనిని కేవలం సూర్యరశ్మి (Solar) మరియు గాలి (Wind) నుంచి వచ్చే విద్యుత్తును ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు.

ఇందులో ఎటువంటి హానికర ఉద్గారాలు ఉండవు. అందుకే దీనిని 'ఫ్యూచర్ ఫ్యూయల్' (భవిష్యత్ ఇంధనం) అని పిలుస్తారు.

ఈ ప్రాజెక్టు విశేషాలు:

  1. భారీ పెట్టుబడి: ఏఎం గ్రీన్ సంస్థ ఈ ప్లాంట్ కోసం ఏకంగా రూ. 83,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది.
  2. ప్రపంచంలోనే టాప్: ఇది పూర్తయితే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్లాంట్‌గా అవతరిస్తుంది.
  3. ఉద్యోగ విందు: వచ్చే నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా దాదాపు 10,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
  4. ఉత్పత్తి లక్ష్యం: 2027 నాటికి 5 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి ప్రారంభించి, 2030 నాటికి దానిని 50 లక్షల టన్నులకు చేర్చడమే కంపెనీ టార్గెట్.

దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి?

ఎరువుల తయారీ: వ్యవసాయానికి అవసరమైన ఎరువుల తయారీలో అమ్మోనియా ప్రధానమైనది. ఇప్పుడు ఇది పర్యావరణహితంగా దొరుకుతుంది.

నౌకల ఇంధనం: భవిష్యత్తులో సముద్రపు నౌకలు నడవడానికి ఈ గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఇంధనంగా వాడతారు.

ఎగుమతులు: ఏపీ నుంచి జర్మనీ, సింగపూర్ వంటి దేశాలకు ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎగుమతి చేయడం ద్వారా భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యం లభిస్తుంది.

