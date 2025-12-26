  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Vangaveeti Mohana Ranga: భౌతికంగా దూరమైనా ప్రజల గుండెల్లో నిలిచారు- రాధాకృష్ణ

Vangaveeti Mohana Ranga: భౌతికంగా దూరమైనా ప్రజల గుండెల్లో నిలిచారు- రాధాకృష్ణ
x
Highlights

Vangaveeti Mohana Ranga: వంగవీటి మోహనరంగా ప్రాంతాలు, ‌కులాలు, పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఆరాధించే వ్యక్తి అని వంగవీటి రాధాకృష్ణ అన్నారు.

Vangaveeti Mohana Ranga: వంగవీటి మోహనరంగా ప్రాంతాలు, ‌కులాలు, పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఆరాధించే వ్యక్తి అని వంగవీటి రాధాకృష్ణ అన్నారు. విజయవాడలో వంగవీటి మోహనరంగా వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వంగవీటి రాధాకృష్ణ, ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. మోహనరంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి వారు నివాళులు అర్పించారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచారని ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ అన్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick