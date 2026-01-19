TTD April నెల దర్శన కోటా షెడ్యూల్ - 2026
ఏప్రిల్ 2026 తిరుమల దర్శన కోటా షెడ్యూల్ విడుదల. రూ. 300 టికెట్లు, ఆర్జిత సేవలు మరియు గదుల బుకింగ్ తేదీల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ విడుదల చేసిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. ఆర్జిత సేవా టికెట్లు (లక్కీ డిప్)
సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి కీలక సేవల కోసం:
కోటా విడుదల: జనవరి 19, ఉదయం 10 గంటలకు.
నమోదుకు గడువు: జనవరి 21, ఉదయం 10 గంటల వరకు.
ఎంపికైన వారు: జనవరి 21 నుండి 23 మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
2. ఇతర ఆర్జిత సేవలు & వర్చువల్ కోటా (జనవరి 22)
కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, వసంతోత్సవ టికెట్లు:
విడుదల: జనవరి 22, ఉదయం 10 గంటలకు.
వర్చువల్ సేవలు: ఇదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల.
3. శ్రీవాణి, అంగప్రదక్షిణ & దివ్యాంగుల కోటా (జనవరి 23)
అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు: ఉదయం 10 గంటలకు.
శ్రీవాణి ట్రస్టు టికెట్లు: ఉదయం 11 గంటలకు.
వృద్ధులు/దివ్యాంగుల కోటా: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు.
4. రూ. 300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం & గదులు (జనవరి 24)
ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (SED): ఉదయం 10 గంటలకు.
తిరుమల/తిరుపతి గదుల కోటా: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు.
5. శ్రీవారి సేవ (జనవరి 27)
శ్రీవారి సేవ మరియు పరకామణి సేవ (మార్చి నెల కోటా) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల అవుతుంది.
ముఖ్యమైన వివరాలు ఒకేచోట (Table):
హెచ్చరిక: భక్తులు అధికారిక వెబ్సైట్ [అనుమానాస్పద లింక్ తీసివేయబడింది] ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరింది. నకిలీ వెబ్సైట్లను నమ్మి మోసపోవద్దు.