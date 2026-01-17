Tragedy in Nellore: కనుమ సరదా తీర్చిన ప్రాణం.. సముద్రంలో నలుగురు విద్యార్థులు గల్లంతు, ఇద్దరు మృతి!
నెల్లూరు జిల్లా ఇసుకపల్లి బీచ్లో ఘోర ప్రమాదం. కనుమ పండుగ నాడు సముద్ర స్నానానికి వెళ్లిన నలుగురు విద్యార్థులు గల్లంతు కాగా, ఇద్దరు మృతి చెందారు. అన్నాచెల్లెళ్ల మరణంతో బుచ్చిరెడ్డిపాళెంలో విషాదం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా కనుమ పండుగ నాడు సరదాగా గడుపుదామని వెళ్లిన ఆ విద్యార్థుల జీవితాల్లో సముద్రం తీరని శోకాన్ని నింపింది. నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు మండలం ఇసుకపల్లి బీచ్లో శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అన్నాచెల్లెళ్లు సహా నలుగురు విద్యార్థులు అలల ఉధృతికి కొట్టుకుపోయారు.
అసలేం జరిగింది?
బుచ్చిరెడ్డిపాళెం గిరిజన కాలనీకి చెందిన ఈగ అమ్ములు (14), ఈగ బాలకృష్ణ (15) అన్నాచెల్లెళ్లు. వీరు అల్లూరులోని చైల్డ్ ఆశ్రమంలో చదువుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి సెలవుల కోసం యర్రపగుంటలోని బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు. కనుమ పండుగ కావడంతో తమ స్నేహితులు అభిషేక్, సుధీర్, చిన్నబయ్య, వెంకటేష్లతో కలిసి మొత్తం ఆరుగురు ఇసుకపల్లి బీచ్కు వెళ్లారు.
రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు
తీరంలో విద్యార్థులంతా కలిసి నీటిలో ఆడుకుంటుండగా, ఒక్కసారిగా వచ్చిన రాకాసి అలలు వారిని చుట్టుముట్టాయి. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో అమ్ములు, బాలకృష్ణ, అభిషేక్, సుధీర్ సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయారు. మిగిలిన ఇద్దరు విద్యార్థులు చిన్నబయ్య, వెంకటేష్ తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు.
మిత్రులు కళ్లముందే కొట్టుకుపోతుండటంతో వారు భయంతో కేకలు వేస్తూ స్థానికులకు, మత్స్యకారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన మత్స్యకారులు గాలింపు చేపట్టగా, అమ్ములు మరియు బాలకృష్ణ మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. పండుగ పూట అన్నాచెల్లెళ్లు ఇద్దరూ విగతజీవులుగా పడి ఉండటం చూసి స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు
గల్లంతైన మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు కె. అభిషేక్ (16), జి. సుధీర్ (15) ఆచూకీ కోసం మెరైన్ పోలీసులు, గజ ఈతగాళ్లు గాలిస్తున్నారు. చీకటి పడటంతో గాలింపు చర్యలకు కొంత ఆటంకం ఏర్పడింది. పండుగ పూట చిన్నారుల మరణంతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.