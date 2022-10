Tirupati: ఈ నెల 25న తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత

Tirupati: ఈనెల 25న సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్నిమూసివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఈనేపథ్యంలో సర్వ దర్శనం మినహా మిగతా ప్రత్యేక దర్శనాలు, ఇతర వెసులుబాటు దర్శనాలు నిలిపేస్తున్నట్టు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఆ రెండు రోజుల్లో అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్‌లో భోజనం వితరణ వుండదని టీటీడీ స్పష్టంచేసింది. సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా 25న ఉద‌యం 8:11 నుండి రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు శ్రీ‌వారి ఆల‌య ప్రధాన ద్వారం మూసివేయనున్నారు. ఆతర్వాత ఆలయాన్ని తెరచి ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం తర్వాత భక్తుల ధర్శనానికి అవకాశం కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. భక్తులు ఈవిషయాన్ని గమనించి సహకరించాలని టీటీడీ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.