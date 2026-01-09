  • Menu
Tirumala News: తిరుమలలో మళ్లీ చిరుత కలకలం.. రాత్రి వేళ వెళ్లే భక్తులు ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే!

Highlights

తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో చిరుత సంచారం కలకలం రేపుతోంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ముగిసి, రథసప్తమి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న తరుణంలో టీటీడీ భద్రతా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో మళ్లీ చిరుత సంచారం కలకలం రేపడంతో భక్తులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలోని 400వ మెట్టు సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు వెంటనే టీటీడీ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

సమాచారం అందుకున్న టీటీడీ సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ముందుజాగ్రత్తగా భక్తులను కొద్దిసేపు నిలిపివేసి, ఆ తర్వాత సమూహాలుగా వెళ్లాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం టీటీడీ మరియు అటవీ శాఖ అధికారులు నిరంతరం చిరుత కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ముగిసిన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు

తిరుమలలో పది రోజుల పాటు జరిగిన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నిన్న అర్ధరాత్రితో ముగిశాయి. చివరి రోజున 73,580 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 18,465 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. ఆ రోజు శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం ₹349.49 లక్షలుగా నమోదైంది. ప్రస్తుతం సాధారణ దర్శనం కోసం భక్తులు దాదాపు 16 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది.

జనవరి 25న రథసప్తమి వేడుకలు

జనవరి 25న జరగనున్న రథసప్తమి వేడుకల కోసం టీటీడీ భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీనిపై టీటీడీ అదనపు ఈఓ శ్రీ సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, మరియు అత్యవసర సేవలపై అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ముఖ్యమైన అంశాలు:

  • భక్తుల రద్దీని ముందే అంచనా వేసి నిఘా విభాగం, పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకోవాలి.
  • ఘాట్ రోడ్లలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి.
  • అన్నప్రసాదం, పారిశుధ్యం, వైద్య సదుపాయాలు మరియు శ్రీవారి సేవకుల సేవలు సిద్ధంగా ఉంచాలి.

కొన్ని సేవలు మరియు ఎస్ఎస్‌డీ టోకన్ల రద్దు

రథసప్తమి రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది:

  • జనవరి 25న కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను రద్దు చేశారు.
  • జనవరి 24 నుండి 26 వరకు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (SSD) టోకన్ల జారీ ఉండదు.

నడకదారిలో వన్యప్రాణుల సంచారం మరియు రథసప్తమి రద్దీ దృష్ట్యా భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండి, అధికారుల సూచనలు పాటించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

