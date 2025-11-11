YV Subba Reddy: కల్తీ నెయ్యి కేసు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డికి సిట్ నోటీసులు
YV Subba Reddy: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించిన కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) మాజీ చైర్మన్, వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైసీపీ) సీనియర్ నేత వైవీ సుబ్బారెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది.
సిట్ అధికారులు జారీ చేసిన నోటీసులలో, ఈ నెల 13వ తేదీన తమ ముందు విచారణకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని వైవీ సుబ్బారెడ్డిని స్పష్టంగా ఆదేశించారు.
వైవీ సుబ్బారెడ్డి టీటీడీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సమయంలోనే శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందనేది ప్రధాన ఆరోపణ. ఈ వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపడంతో, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం సిట్ను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది.
దర్యాప్తు వివరాలు:
ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. కొంతమంది టీటీడీ అధికారులు, నెయ్యి సరఫరా చేసిన కాంట్రాక్టర్లను కూడా అధికారులు విచారించారు.
కేసులో కీలక ఆధారాలు సేకరించే పనిలో భాగంగా, మాజీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన వైవీ సుబ్బారెడ్డిని విచారించడం ద్వారా మరిన్ని కీలక వివరాలు రాబట్టాలని సిట్ భావిస్తోంది. ఆయన ఇచ్చే వాంగ్మూలం ఈ కేసు దర్యాప్తులో అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.