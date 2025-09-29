Nara Lokesh: తమ్ముడు తిలక్ వర్మ.. నీ బహుమతి నాకెంతో ప్రత్యేకం
Highlights
Nara Lokesh: 'Lokeshanna..! Neeko bahumati' అంటూ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 'ఎక్స్'లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Nara Lokesh: 'Lokeshanna..! Neeko bahumati' అంటూ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 'ఎక్స్'లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ఆసియా కప్ ఫైనల్లో తాను ధరించిన టోపీని ప్రేమతో మంత్రి లోకేశ్కు బహుమతిగా ఇస్తానని పేర్కొన్నారు.
దీనికి మంత్రి లోకేశ్ స్పందిస్తూ, "తమ్ముడు తిలక్ వర్మ ఇచ్చిన ఈ బహుమతి నాకెంతో ప్రత్యేకం. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతని చేతుల మీదుగానే క్యాప్ను అందుకుంటాను" అని 'ఎక్స్'లో రాసుకొచ్చారు.
ఆసియా కప్ ఫైనల్లో తిలక్ వర్మ 69 నాటౌట్గా నిలిచి, భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే.
Next Story