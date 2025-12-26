నల్లమల ఘాట్ రోడ్లో పెద్దపులి ప్రత్యక్షం
నంద్యాల జిల్లాలోని దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ప్రయాణికులకు ఒక అరుదైన, రోమాంచిత అనుభవం ఎదురైంది.
నంద్యాల జిల్లాలోని దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ప్రయాణికులకు ఒక అరుదైన, రోమాంచిత అనుభవం ఎదురైంది. శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డుపై ఒక భారీ పెద్దపులి ప్రత్యక్షమై వాహనదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తులకు, పర్యాటకులకు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని ప్రధాన రహదారిపై ఈ పులి కనిపించింది. అడవి నుంచి ఒక్కసారిగా రోడ్డుపైకి వచ్చిన పులిని చూసి వాహనదారులు తమ వాహనాలను నిలిపివేశారు. భయం ఉన్నప్పటికీ, ఆ గంభీరమైన దృశ్యాన్ని చూసి పులకించిపోయిన పర్యాటకులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు, ఫొటోలు తీసుకున్నారు.
వాహనాల నుంచి వచ్చిన వెలుతురు (హెడ్లైట్స్) చూసి పులి కొంత సమయం తర్వాత మెల్లగా పక్కనే ఉన్న దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
నల్లమల అటవీ ప్రాంతం (NSTR) పులులకు నిలయం కావడంతో, ఈ మధ్య కాలంలో పులుల సంచారం ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో మరియు తెల్లవారుజామున ఘాట్ రోడ్డుపై ప్రయాణించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాహనాలు ఆపి పులిని కదిలించడం లేదా ఫ్లాష్ లైట్లతో ఫోటోలు తీయడం ప్రమాదకరమని అటవీ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.