SSC Exams 2026: SSC విద్యార్థులకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అదిరిపోయే ఆఫర్.. హాల్ టికెట్ ఉంటే చాలు..
SSC Exams 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి (SSC) వార్షిక పరీక్షలు రాయబోతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) కీలక నిర్ణయంతో ఊరటనిచ్చింది.
SSC Exams 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి (SSC) వార్షిక పరీక్షలు రాయబోతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) కీలక నిర్ణయంతో ఊరటనిచ్చింది. పరీక్షల రోజుల్లో విద్యార్థులు తమ గమ్యస్థానాలకు క్షేమంగా, సకాలంలో చేరుకునేలా 'ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం' కల్పిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.
హాల్ టికెట్ చూపిస్తే చాలు..
మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పదో తరగతి పరీక్షల దృష్ట్యా, విద్యార్థులు తమ వద్ద ఉన్న హాల్ టికెట్ను కండక్టర్లకు చూపించి బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లేందుకు మరియు తిరిగి వచ్చేందుకు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది.
ముఖ్య విశేషాలు:
అమలు తేదీ: మార్చి 16 నుండి పరీక్షలు ముగిసే వరకు.
లబ్ధిదారులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 6.42 లక్షల మంది విద్యార్థులు.
నిబంధన: పరీక్షా రోజుల్లో విద్యార్థుల వద్ద బస్ పాస్ లేకపోయినా, హాల్ టికెట్ ఆధారంగానే ఉచితంగా అనుమతించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించింది.
పరీక్షా కేంద్రాల మార్గాల్లో విద్యార్థుల రద్దీకి అనుగుణంగా తగిన సంఖ్యలో బస్సులు నడపాలని రీజనల్ మేనేజర్లకు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విద్యార్థులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వారిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు స్పష్టమైన సూచనలు అందాయి.
విద్యార్థులు ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని, పరీక్షా సమయానికి ముందే కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు.