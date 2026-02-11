  • Menu
Visakhapatnam: సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ముసుగు దొంగతనాలు: BMW కారు.. కిలోల కొద్దీ బంగారం.. వైజాగ్‌లో కిలేడీ దొంగ అరెస్ట్!
Highlights

Visakhapatnam: పగలు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా టిప్‌టాప్‌గా తిరుగుతూ.. రాత్రిళ్లు ముసుగు వేసుకుని ఇళ్లపై పడే ఓ అంతర్రాష్ట్ర దొంగను విశాఖ పోలీసులు గ్రిఫ్ట్‌లోకి తీసుకున్నారు.

Visakhapatnam: పగలు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా టిప్‌టాప్‌గా తిరుగుతూ.. రాత్రిళ్లు ముసుగు వేసుకుని ఇళ్లపై పడే ఓ అంతర్రాష్ట్ర దొంగను విశాఖ పోలీసులు గ్రిఫ్ట్‌లోకి తీసుకున్నారు. అచ్చి మహేష్ రెడ్డి అలియాస్ సన్నీ అనే ఈ నిందితుడు కేవలం విశాఖలోనే 26 నేరాలు చేసినట్లు తేలింది.

సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం నుంచి సెంట్రల్ జైలు వరకు..

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన మహేష్ రెడ్డి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా చేరాడు. మంచి జీతం వస్తున్నప్పటికీ, విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడి దొంగతనాలు ప్రారంభించాడు. 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఇతనిపై కాకినాడ, రాజమండ్రి పరిధిలో 32 కేసులు ఉండగా, 14 నెలల పాటు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు.

నేరం చేసే తీరు - 'ముసుగు దొంగ'

మహేష్ రెడ్డి ఒంటరిగానే దొంగతనాలకు వెళ్లేవాడు. పోలీసులకు దొరకకుండా ముఖానికి మాస్క్, చేతులకు గ్లౌస్‌లు ధరించడంలో ఇతను సిద్ధహస్తుడు. అందుకే పోలీస్ రికార్డుల్లో **'ముసుగు దొంగ'**గా పేరుపడ్డాడు.

గతేడాది గాజువాకలో శివరామకృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి 17 తులాల బంగారం, 30 తులాల వెండిని దోచుకున్నాడు. దొంగిలించిన సొమ్ముతో ఏకంగా BMW కారు కొనుగోలు చేసి, విలాసవంతమైన పార్టీలు, షికార్లు చేసేవాడు. దొంగతనం చేసిన ప్రతిసారీ స్నేహితులకు గ్రాండ్‌గా పార్టీలు ఇవ్వడం ఇతనికి అలవాటు.

పోలీసుల వేట - భారీ రికవరీ:

నాలుగు నెలల పాటు సిసిటీవీ ఫుటేజీలను జల్లెడ పట్టిన గాజువాక క్రైమ్ పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇతని నుంచి:

బంగారం & వెండి: 699 గ్రాముల బంగారం, 3.8 కిలోల వెండి (మొత్తం 1084 గ్రాముల బంగారం కేసుల్లో ప్రమేయం).

వాహనాలు: చోరీ సొమ్ముతో కొన్న BMW కారు, నేరానికి వాడిన స్కూటీ.

పనిముట్లు: డ్రిల్లింగ్ మిషన్, ఐరన్ రాడ్స్, సుత్తి, మాస్క్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

వైజాగ్ సీపీ బాగ్చి మరియు డీసీపీ లతా మాధురి నేతృత్వంలో ఈ ముసుగు దొంగను అరెస్ట్ చేయడంతో విశాఖ వాసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

