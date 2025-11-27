  • Menu
AP Weather Report: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. తీవ్ర అల్పపీడనం, రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు

AP Weather Report: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర అల్పపీడనం ఇవాళ వాయుగుండంగా బలపడుతుందని ఏపీ వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది.

AP Weather Report: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర అల్పపీడనం ఇవాళ వాయుగుండంగా బలపడుతుందని ఏపీ వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. దీంతో రేపు, ఎల్లుండి ఏపీలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. ఈ వాయుగుండం ఈనెల 29 నాటికి తమిళనాడు, దక్షిణకోస్తా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్టు స్పష్టం చేసింది‎.

ఎల్లుండి రాయలసీమ, దక్షిణకోస్తాంధ్రలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. ఉత్తరకోస్తాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా అంచనా వేసింది. తీరం వెంట 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించింది.

