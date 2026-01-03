Tirupati: గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కలకలం: మద్యం మత్తులో గోపురం ఎక్కిన వ్యక్తి!
Tirupati: తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తీవ్ర భద్రతా వైఫల్యం కలకలం రేపింది.
Tirupati: తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తీవ్ర భద్రతా వైఫల్యం కలకలం రేపింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తి ఆలయ గోపురం ఎక్కి హల్చల్ చేసిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
ఘటన వివరాలు
ఆలయంలో రాత్రి ఏకాంత సేవ ముగిసిన తర్వాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన కె. తిరుపతి అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించాడు. విజిలెన్స్ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యే లోపే, అతను ఆలయ గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లాడు.
గోపురంపై హైడ్రామా
మహాద్వారం లోపల ఉన్న ఆలయ గోపురాన్ని ఎక్కిన సదరు వ్యక్తి, అక్కడున్న కలశాలను లాగేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇది గమనించిన ఆలయ సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
గోపురంపై ఉన్న వ్యక్తిని సురక్షితంగా కిందికి దించేందుకు పోలీసులు మరియు ఫైర్ సిబ్బంది దాదాపు మూడు గంటల పాటు శ్రమించాల్సి వచ్చింది. పట్టుబడిన వ్యక్తిని నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినవాడిగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించి విచారిస్తున్నారు.
భద్రతపై ప్రశ్నలు
అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే తిరుపతి ఆలయాల్లో, ఒక వ్యక్తి ఏకంగా గోడ దూకి గోపురం ఎక్కడం భద్రతా సిబ్బంది వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపుతోంది. ఈ ఘటనపై టీటీడీ (TTD) ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.