AP Land Prices: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భూముల మార్కెట్ విలువలు మళ్ళీ పెరగనున్నాయి.. ఫిబ్రవరి 1 నుండే కొత్త ధరలు అమలు!

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1 నుండి భూముల మార్కెట్ విలువలను మళ్ళీ పెంచనుంది. మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా విలువలను సవరించి, రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయాన్ని పెంచడమే దీని లక్ష్యం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూముల కొనుగోలుదారులు మరియు ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లపై ప్రభావం చూపనుంది. ప్రభుత్వ భూముల విలువను బహిరంగ మార్కెట్ ధరలతో సమానంగా తీసుకువచ్చే క్రమంలో, భూముల ధరలను మరోసారి పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త ధరలు ఫిబ్రవరి 1 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ధరలను సవరించడం ఇది రెండోసారి. భూముల విలువలను వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరియు పారదర్శకంగా ఉంచాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పాన్ని ఇది సూచిస్తోంది.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో భూముల ధరల పెరుగుదల

ఇటీవలి కాలంలో భూములకు డిమాండ్ మరియు ధరలు వేగంగా పెరిగిన పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ పెంపు ప్రధానంగా ఉండనుంది. ప్రస్తుత డిమాండ్ మరియు మార్కెట్ పోకడల ఆధారంగా సవరించిన మార్కెట్ విలువల అమలుకు రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఆమోదం తెలిపారు. వచ్చే నెల నుండి ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా స్టాంపులు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఐజీకి అధికారికంగా మెమో జారీ చేశారు.

భూముల విలువ నిర్ధారణలో పారదర్శకత

ధరల పెంపుతో పాటు, భూముల మార్కెట్ విలువల సవరణ వ్యవస్థను రెండు నెలల్లోపు పునర్వ్యవస్థీకరించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది. ఈ చర్య వల్ల పారదర్శకత పెరగడమే కాకుండా, వ్యత్యాసాలు తగ్గి రిజిస్ట్రేషన్ విలువలు వాస్తవ పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉండేలా చూస్తుంది.

కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో రెండోసారి పెంపు

గతంలో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రభుత్వం ఒకసారి భూముల మార్కెట్ విలువలను పెంచింది. గత ఫిబ్రవరి 1 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విలువలను పునఃసమీక్షించి, కొత్త జిల్లా కేంద్రాలు మరియు వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో సుమారు 15 నుండి 25 శాతం వరకు ధరలను పెంచారు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు మరియు మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ధరలకు, మార్కెట్ ధరలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడానికి ఈ మార్పులు చేశారు. అయితే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మార్కెట్ విలువల కంటే ప్రభుత్వ ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయని, అందుకే క్రమానుగత సమీక్ష అవసరమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆదాయ వృద్ధి

ఈ తాజా సవరణ ద్వారా స్టాంపు డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి అదనపు ఆదాయం సమకూరనుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాంపులు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ద్వారా ₹13,150 కోట్లు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, నవంబర్ చివరి నాటికి కేవలం ₹7,132 కోట్లు మాత్రమే వసూలైనట్లు కాగ్ (CAG) నివేదిక పేర్కొంది. భూముల విలువలను మార్కెట్ ధరలకు దగ్గరగా తీసుకురావడం ద్వారా ఈ ఆదాయ లోటును భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

మొత్తంగా చూస్తే, సవరించిన మార్కెట్ విలువలు రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధి, పారదర్శకత మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధించాలనే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి నుండి కొనుగోలుదారులు మరియు ఇన్వెస్టర్లపై రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల భారం స్వల్పంగా పెరగనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

