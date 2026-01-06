AP Caravan Tourism: 2026లో ప్రత్యేక సంక్రాంతి రూట్స్ & లగ్జరీ ప్యాకేజీలు… మిస్ అవ్వకండి!
APTDC కారవాన్ టూరిజంతో సంక్రాంతి 2026ను ఏపీలో ఎంజాయ్ చేయండి. ఆధునిక వసతులతో హైదరాబాద్, వైజాగ్, అరకు, గండికోట చూడొచ్చు. 1.5–6 రోజుల ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి! పండుగ జరుపుకోవడానికి ప్రజలు తమ సొంత ఊర్లకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (APTDC) పర్యాటకుల కోసం ‘కారవాన్ టూరిజం’ అనే సరికొత్త అనుభూతిని పరిచయం చేస్తోంది. దీని ద్వారా పొంగల్ సెలవుల్లో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలను అత్యంత సౌకర్యవంతంగా చుట్టేయవచ్చు.
ఏపీలో కారవాన్ టూరిజం: సరికొత్త ట్రెండ్
కేరళ, కర్ణాటక, గోవా మరియు మహారాష్ట్రల్లో ఇప్పటికే ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ కారవాన్ సంస్కృతిని ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని కోసం APTDC రెండు సంస్థలను నియమించి, నాలుగు ముఖ్యమైన మార్గాల్లో కారవాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వీటిని అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కో కారవాన్లో 10-12 మంది ప్రయాణించవచ్చు. ఇందులో టీవీ, ఫ్రిజ్, వాష్రూమ్ మరియు పడుకోవడానికి వీలుగా మార్చుకోగల సీటింగ్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
ప్రయాణికులు తమకు నచ్చిన ప్యాకేజీని ఎంచుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ నుండి భీమవరం మరియు దిండి వరకు 6 రోజుల పాటు సాగే ‘సంక్రాంతి దిండి ప్యాకేజీ’ ధర సుమారు ₹3.50 లక్షలుగా ఉంది. ఇది జనవరి 10, 11, 12 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
సంక్రాంతి ప్రత్యేక కారవాన్ మార్గాలు:
పర్యాటకుల కోసం APTDC నాలుగు ప్రత్యేక రూట్లను ప్రకటించింది:
వైజాగ్-అరకు & లంబసింగి (1.5 రోజులు):
- 10–12 సీట్ల కారవాన్: ₹42,500
- 5–6 సీట్ల కారవాన్: ₹31,500
వైజాగ్-సింహాచలం-అన్నవరం-పిఠాపురం-సామర్లకోట-ద్రాక్షారామం-వాడపల్లి (1.5 రోజులు):
- 10–12 సీట్ల కారవాన్: ₹42,500
- 5–6 సీట్ల కారవాన్: ₹31,500
హైదరాబాద్-గండికోట (2 రోజులు):
- 10–12 సీట్ల కారవాన్: ₹85,000
- 5–6 సీట్ల కారవాన్: ₹64,000
హైదరాబాద్-సూర్యలంక (2 రోజులు):
- 10–12 సీట్ల కారవాన్: ₹85,000
- 5–6 సీట్ల కారవాన్: ₹64,000
సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం
కారవాన్ యాత్రలో కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, అన్ని సదుపాయాలతో కూడిన బస కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. స్థానిక ఆచారాలు, ప్రత్యేక వేడుకల్లో పాల్గొనే పర్యాటకులు వసతి లేదా రవాణా కోసం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. 2026 సంక్రాంతిని విభిన్నంగా, విలాసవంతంగా జరుపుకోవాలనుకునే వారికి ఈ కారవాన్ టూరిజం ఒక గొప్ప అవకాశం.