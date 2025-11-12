Praveen Prakash: ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పశ్చాత్తాపం.. ఏబీవీ, జాస్తి కృష్ణ కిశోర్కు బహిరంగ క్షమాపణ
Highlights
Praveen Prakash: వైసీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో కొంతమందిపై తాను వ్యవహరించిన తీరు పట్ల విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు.
