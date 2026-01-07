  • Menu
Real Estate: విజయవాడ 'పోరంకి' రియల్ ఎస్టేట్ జోరు: ఏపీ వెర్షన్ KPHB కాలనీగా మారుతుందా..? పెట్టుబడిదారుల చూపు అటువైపే!

Highlights

విజయవాడ పోరంకిలో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతం మరో KPHB కాలనీగా మారుతుందా? 2 BHK, 3 BHK ఫ్లాట్ ధరల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధిలో విజయవాడ నగరం అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. గత దశాబ్ద కాలంగా రాజధాని ప్రాంతంపై ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా విజయవాడ పరిసరాల్లో అపార్ట్‌మెంట్ కల్చర్ ఊహించని రీతిలో విస్తరించింది. ముఖ్యంగా నగరానికి తూర్పున ఉన్న పోరంకి, కానూరు, పెనమలూరు బెల్ట్ ఇప్పుడు మధ్యతరగతి మరియు ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గాల మొదటి ఛాయిస్‌గా మారింది.

ఎందుకు పోరంకి ప్రాంతానికే ఇంత క్రేజ్?

  • విద్యా హబ్ (Educational Hub): పోరంకి మరియు కానూరు ప్రాంతాలు విజయవాడలోనే ప్రధాన ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్లుగా పేరుగాంచాయి. శ్రీ చైతన్య, నారాయణ వంటి ప్రముఖ విద్యాసంస్థలతో పాటు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు ఇక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి.
  • కనెక్టివిటీ: మచిలీపట్నం నేషనల్ హైవేకి ఆనుకుని ఉండటం ఈ ప్రాంతానికి అతిపెద్ద ప్లస్. ఇక్కడి నుంచి అమరావతికి వెళ్లడం చాలా సులభం. అలాగే బెంజ్ సర్కిల్‌కు కేవలం 15-20 నిమిషాల ప్రయాణ దూరం మాత్రమే.
  • మౌలిక వసతులు: విశాలమైన రోడ్లు, మెరుగైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ (మార్చి 2026 నాటికి పూర్తికానున్న నూతన వ్యవస్థ) మరియు కృష్ణా నది సమీపంలో ఉండటంతో ఇక్కడ భూగర్భ జలాల లభ్యత కూడా పుష్కలంగా ఉంది.

నేటి మార్కెట్ ధరలు (జనవరి 2026 అంచనాలు):

పోరంకిలో ప్రస్తుతం అపార్ట్‌మెంట్ల ధరలు డిమాండ్‌ను బట్టి పెరుగుతున్నాయి. సగటున ఒక చదరపు అడుగు ధర రూ. 4,300 నుండి రూ. 5,500 వరకు పలుకుతోంది.

భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?

మచిలీపట్నం పోర్ట్ పనులు వేగవంతం కావడం (అక్టోబర్ 2026 నాటికి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం) మరియు విజయవాడ-మచిలీపట్నం రహదారి 6 లేన్ల విస్తరణ ప్రతిపాదనలతో ఈ ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ విలువలు మరో 15-20% పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌లోని KPHBలో ఎలాంటి మౌలిక వసతులు మరియు కమర్షియల్ హడావుడి ఉంటుందో, భవిష్యత్తులో పోరంకి కూడా అదే స్థాయికి చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో సొంత ఇంటి కల కంటున్న వారికి ఇది సరైన సమయం మరియు సరైన ప్రాంతమని రియల్ ఎస్టేట్ అనలిస్టులు సూచిస్తున్నారు.

