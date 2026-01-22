Visakhapatnam: విశాఖ సముద్రంలో అద్భుతం.. స్కూబా డైవర్ల కళ్లముందే భారీ వేల్ షార్క్ సందడి!
Visakhapatnam: సాగర తీరం విశాఖపట్నంలో ఒక అరుదైన మరియు అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది.
Visakhapatnam: సాగర తీరం విశాఖపట్నంలో ఒక అరుదైన మరియు అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. రుషికొండ తీరానికి సమీపంలో సముద్ర గర్భంలో అన్వేషణ సాగిస్తున్న స్కూబా డైవర్ల బృందానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చేప జాతిగా గుర్తింపు పొందిన 'వేల్ షార్క్' (Whale Shark) కనువిందు చేసింది. ఈ భారీ జీవి డైవర్లంత సమీపంలోకి రావడంతో వారు ఆ క్షణాలను తమ కెమెరాల్లో బంధించారు.
45 అడుగుల లోతులో ఆశ్చర్యకర దృశ్యం: రుషికొండ తీరానికి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 45 అడుగుల లోతులో నలుగురు స్కూబా డైవర్లు డైవింగ్ చేస్తుండగా ఈ భారీ తిమింగలం కనిపించింది. సుమారు 12 నుంచి 20 మీటర్ల పొడవున్న ఈ జీవి తమ పక్కనే నెమ్మదిగా ఈదుతుండటంతో డైవర్లు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు అది వారి సమీపంలోనే ఉండి, ఆ తర్వాత సముద్రం లోతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది.
మనుషులను చూసి భయపడలేదు: "విశాఖ తీరంలో సజీవంగా ఉన్న వేల్ షార్క్ను ఇంత దగ్గరగా చూడటం ఇదే మొదటిసారి. అది మనుషులను చూసి ఏమాత్రం ఆందోళన చెందలేదు. చాలా ప్రశాంతంగా మా పక్కనే ఈదుతూ వెళ్ళిపోయింది" అని డైవ్ అడ్డా స్కూబా డైవింగ్ శిక్షకుడు వైశాఖ్ శివరాజన్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
అంతరించిపోతున్న జాతి: అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంఘం (IUCN) ఈ వేల్ షార్క్లను అంతరించిపోతున్న జాతుల జాబితాలో చేర్చింది. గతంలో విశాఖ తీరానికి తిమింగలాలు చనిపోయి ఒడ్డుకు కొట్టుకువచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గత నెలలో యారాడ బీచ్లో ఒక భారీ వేల్ షార్క్ ఒడ్డుకు కొట్టుకురాగా, మత్స్యకారులు కాపాడాలని ప్రయత్నించినా అది ప్రాణాలు విడిచింది. అయితే ఇప్పుడు సముద్ర గర్భంలో ఇలా సజీవంగా, పూర్తి ఆరోగ్యంగా కనిపించడం పర్యావరణ వేత్తలను, పర్యాటకులను సంతోషానికి గురిచేస్తోంది.