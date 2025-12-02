Eluru: వైద్య కళాశాలలో ర్యాగింగ్.. అర్ధరాత్రి జూనియర్ స్టూడెంట్స్ ఆందోళన
Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో ర్యాగింగ్ భూతం మరోసారి కోరలు చాచింది. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్లో సీనియర్ విద్యార్థుల ర్యాగింగ్ కారణంగా జూనియర్ విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో ర్యాగింగ్ భూతం మరోసారి కోరలు చాచింది. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్లో సీనియర్ విద్యార్థుల ర్యాగింగ్ కారణంగా జూనియర్ విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తమను సీనియర్లు వేధిస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ, బాధితులు ఏకంగా అర్ధరాత్రి సమయంలో ఏలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి (General Hospital) వద్ద రోడ్డుపైకి వచ్చి నిరసన చేపట్టారు.
మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్లో జూనియర్ విద్యార్థులను సీనియర్లు ర్యాగింగ్కు గురిచేస్తున్నారని, మానసికంగా వేధిస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపించారు. ఈ వేధింపులు భరించలేకపోయిన జూనియర్ విద్యార్థులు సమాజం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రి వద్ద ధర్నాకు దిగారు. ర్యాగింగ్, నిరసన సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆందోళనకారులను శాంతింపజేసి, ర్యాగింగ్ ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టారు.
ఈ ఘటనతో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో కలకలం రేగింది. సీనియర్ల వేధింపుల గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు మరియు కళాశాల యాజమాన్యం రంగంలోకి దిగారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.