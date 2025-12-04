  • Menu
Nimmala Ramanaidu: పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
Highlights

Nimmala Ramanaidu: పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఈ రోజు (డిసెంబర్ 4, 2025) క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించారు. ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ స్థలాన్ని సందర్శించిన మంత్రి, పనుల తీరుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రాజెక్టులోని కీలక నిర్మాణాలను నిశితంగా పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా రైట్ కనెక్టివిటీస్ (Right Connectivity Works) పనులను. గ్యాప్-1 (Gap-1), గ్యాప్-2 (Gap-2) ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న నిర్మాణాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా, ప్రాజెక్టు పనులలో నాణ్యత, వేగం విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకూడదని అధికారులను ఆదేశించారు.

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రాజెక్టు అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు పనుల ప్రస్తుత పురోగతి (Progress of Works) గురించి చర్చించారు. మిగిలిన పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను సమీక్షించారు. నిధులు, సాంకేతిక సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేసి, ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

